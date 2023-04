Valentina Ferragni sfoggia le scarpe must della primavera 2023

La rottura con Luca Vezil incentiva la voglia di stupire di Valentina Ferragni che sfoggia le scarpe must della primavera 2023

Tagliare con il passato dopo la rottura con Luca Vezil e farlo con una scelta di classe: Valentina Ferragni sfoggia le scarpe must della primavera 2023 e la sorella di Chiara inaugura la bella stagione con uno splendido paio di Mary Jane. Insomma, l’arrivo della primavera 2023, del caldo e dei colori ha “colorato” che il look di Valentina Ferragni. L’influencer sui social appare letteralmente raggiante e sceglie un glamour clamoroso.

Valentina Ferragni sfoggia scarpe must

Su Instagram la Ferragni ha lanciato uno degli accessori destinati a diventare un must. Le Mary Jane dall’animo bon-ton. Il motto è “Candyland”, quello che rimanda ad un look variopinto scelto “per una soleggiata giornata primaverile”. Per il totale la Ferragni si è rivolta alla Maison Prada: l ha fatto con un completo color block dalle tinte “accese e vitaminiche”. Una gonna longuette rosa fragola con lo spacco laterale a un top giallo smanicato e a girocollo.

Non sono delle semplici “pumps”

Ma il must è ai piedi assieme agli accessori rosa Barbie: delle Mary Jane col tacco a banana e il cinturino sul collo del piede, tutto firmato ancora Prada. Ebbene si, per la primavera 2023 a spopolare saranno le Mary Jane, che non sono delle normali pumps e che hanno un cinturino bon-ton sul collo del piede.