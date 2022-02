Valentina Vezzali sulla riapertura degli stadi: “Presto capienza al 100%”

La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha parlato della riapertura di palazzetti e stadi e degli Internazionali di tennis a Roma.

La graduale riapertura degli impianti sportivi

Durante l’inverno la situazione Covid era fortemente peggiorata e aveva costretto a misure restrittive drastiche.

Addirittura, per alcune settimane la capienza massimo per gli stadi in Italia era stata fissata a 5.000 spettatori.

Ad oggi, gli stadi possono essere riempiti al 50%, mentre i palazzetti al chiuso hanno il limite fissato al 35%; in entrambi i casi, è necessario indossare la mascherina ffp2. Presto però questo scenario cambierà: dal 1 marzo, infatti, la capienza negli stadi sarà alzata al 75%, mentre nei palazzetti al chiuso sarà del 60%.

Le parole di Valentina Vezzali

La sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Valentina Vezzali, si è espressa in merito al graduale ritorno dei tifosi negli eventi sportivi e ha parlato dei prossimi Internazionali di Roma, che si terranno ad inizio maggio, e della possibilità di vedere Djokovic in campo.