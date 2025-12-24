Valentina Vignali e Fabio Stefanini: matrimonio a sorpresa in tuta sportiva

Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno sorpreso tutti con un matrimonio inaspettato e informale a Pesaro.

Nell’ambito delle celebrazioni matrimoniali, una coppia ha deciso di rompere gli schemi tradizionali. Valentina Vignali, nota influencer e cestista, insieme a Fabio Stefanini, si è unita in matrimonio a Pesaro, con una cerimonia civile che ha lasciato tutti a bocca aperta. I due hanno scelto di indossare tute sportive e scarpe da ginnastica, riflettendo così la loro passione condivisa per il basket.

Un matrimonio inaspettato e originale

La cerimonia ha avuto luogo presso il Palazzo Gradari, officiata dal presidente del consiglio comunale, Enzo Belloni. Valentina, 34 anni, ha indossato una tuta bianca con cappuccio, mentre Fabio, 32 anni, ha optato per un look sportivo in tonalità scure. Entrambi hanno calzato le iconiche Nike Air Jordan, un chiaro riferimento alla loro comune vocazione per il basket.

Un giorno speciale con gli amici più cari

Il matrimonio si è svolto in un’atmosfera intima, con pochi invitati, composti da familiari e amici stretti. Tra i testimoni, non poteva mancare Muffin, il loro fedele golden retriever, che ha aggiunto un tocco affettuoso a questo giorno speciale. Dopo la cerimonia, i neosposi hanno celebrato insieme con una torta, rendendo il momento ancora più memorabile.

La storia d’amore di Valentina e Fabio

Ma dietro a questa celebrazione si cela una storia d’amore che merita di essere raccontata. La loro relazione è iniziata nel lontano 2011, quando si sono conosciuti da adolescenti. I due si sono persi di vista per anni, ma, dopo un lungo intervallo, il destino ha voluto che si rincontrassero. La scintilla tra di loro si è riaccesa, portandoli a riscoprire il loro legame e a unire le forze nuovamente.

Un amore che ha superato la prova del tempo

Valentina ha condiviso su Instagram il suo sentirsi fortunata a ritrovare Fabio, descrivendolo come l’uomo della sua vita. La loro storia è un perfetto esempio di come certi amori possano fare dei giri immensi e poi tornare, come cantava Antonello Venditti. Questo matrimonio civile rappresenta solo il primo passo di un lungo percorso che culminerà con una grande festa programmata per il 21 giugno al Castello di Bracciano.

Il futuro della coppia

La cerimonia al Castello di Bracciano promette di essere un evento indimenticabile, un vero e proprio sogno che diventa realtà per Valentina e Fabio. Con il loro amore rinvigorito e la promessa di una vita insieme, i due non vedono l’ora di festeggiare con tutti i loro cari. Dunque, mentre ci si prepara per il grande giorno, l’attenzione si concentra su quanto accaduto nel giorno del loro matrimonio civile, un simbolo del loro legame autentico e della loro passione per la vita e per il basket.