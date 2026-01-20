Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: sessant’anni di amore, visione e alleanza creativa. Tutto sul loro rapporto.

Dietro il genio creativo di Valentino Garavani c’è sempre stata una presenza imprescindibile: Giancarlo Giammetti. Non solo compagno di vita, ma partner strategico, capace di trasformare l’estro dello stilista in un impero globale. La loro storia ha dimostrato come creatività e razionalità possano intrecciarsi, dando vita a una delle alleanze più iconiche della moda italiana e internazionale.

Valentino Garavani: l’incontro che ha cambiato la moda

La storia di Valentino Garavani non può essere raccontata senza menzionare Giancarlo Giammetti, compagno di vita e socio storico. È a Roma, nel pieno della Dolce Vita, che i destini dei due si intrecciano: luglio 1960, Café de Paris, un tavolo pieno e sguardi che si incrociano. Valentino, giovane stilista di appena ventisette anni, era già animato da una passione travolgente per l’alta moda, mentre Giancarlo, romano di borghesia capitolina, era diviso tra studi di architettura, che non lo appassionavano, e le giornate tra i caffè e i locali di via Veneto.

Qualche giorno dopo, un incontro casuale a Capri sancì l’inizio di una vita condivisa, sia sul piano sentimentale sia professionale, destinata a durare quasi 60 anni e a influenzare profondamente il panorama della moda italiana e internazionale.

Valentino Garavani, chi è Giancarlo Giammetti?

Giammetti sapeva contenere e valorizzare l’animo irrequieto dello stilista, proteggendolo senza ingabbiarlo e amplificando i suoi punti di forza. “Stare con Valentino? Un miracolo”, confessò in un’intervista al Corriere della Sera, sintetizzando un rapporto che univa passione e razionalità.

La loro collaborazione non fu solo creativa, ma anche imprenditoriale: Giammetti guidava la maison con lungimiranza, organizzando sfilate, gestendo relazioni pubbliche e costruendo un modello di business sostenibile e duraturo. “Io non facevo il business, io facevo il futuro della ditta vicino a lui, dando a Valentino la libertà di dedicarsi solo a creare”, ha ricordato in un’intervista a FQMagazine.

Insieme hanno fondato la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, promuovendo arte, cultura e talento creativo, dimostrando che dietro una grande visione spesso c’è chi sa renderla concreta.

La loro storia d’amore durò dodici anni, un periodo intenso in cui passione e complicità segnarono le vite di entrambi. Anche dopo la fine del rapporto, il loro progettocontinuò senza interruzioni, restando insieme per quasi sessant’anni fino alla morte di Valentino Garavani avvenuta ieri, lunedì 19 gennaio.