Valigie da viaggio: i modelli per i voli

Dai modelli rigidi sino a quelli leggeri, con o senza ruote, sono le valigie da viaggio perfette per i voli tenendo conto anche delle dimensioni.

Le vacanze sono ancora lontane, ma complice anche i giorni di festa è possibile partire e organizzare un viaggio. Per partire in sicurezza, è bene munirsi di alcuni dei migliori modelli di valigie da viaggio facendo attenzione anche alle dimensioni e al peso in base al regolamento vigente delle compagnie aeree.

Valigie da viaggio

Scegliere la valigia adatta dipende da una serie di cose, come il tipo di viaggio che si affronta e anche quanto tempo si starà via in modo da capire come riempirla nel modo giusto. Le valigie da viaggio sono un accessorio molto apprezzato quando si parte per le vacanze, anche perché offrono vari vantaggi.

Si possono chiudere grazie a un lucchetto con combinazione in modo da garantire la massima sicurezza e protezione possibile.

Inoltre, risulta essere molto comoda da trasportare rispetto al borsone da viaggio. Una valigia è impermeabile, per cui risulta perfetta in caso di pioggia. Ha vari scomparti che permettono tutto in ordine e accessibile.

Tra i vari modelli di valigie da viaggio si può scegliere tra modelli rigidi o morbidi. I modelli morbidi risultano essere maggiormente leggeri e poi sono molto più facili da infilare negli armadietti delle cabine, mentre le tipologie rigide consentono una maggiore protezione e sicurezza ai propri effetti personali.

Sono accessori dotati di varie funzioni che possono influire sul trasporto, l’imballaggio e anche la protezione. I modelli in circolazione variano anche in base ai colori che possono essere di vario tipo, anche a seconda dello stile e delle esigenze di ciascuno. Si trovano colori di tutti i tipi: dal bianco al crema al multicolor, ecc.

Valigie da viaggio: dimensioni

Ogni compagnia aerea ha il suo regolamento e quindi è bene valutare con attenzione le dimensioni delle valigie da viaggio in modo da scegliere il modello adatto.

Solitamente la misura standard è di 55x40x20 di ogni compagnia aerea. Prima di ogni volo, è bene leggere le misure ammesse dalle varie compagnie sia per la stiva che la cabina.

Ci sono valigie dalle dimensioni piccole che è possibile portare nella cabina dell’aereo come il bagaglio a mano oppure ci sono bagagli che viaggiano nella stiva. In linea di massima, ci sono delle linee da seguire. Per il bagaglio a mano non bisogna superare i 40 cm di larghezza, i 55 cm di altezza e i 20 per la profondità.

Il peso non dovrebbe essere superiore ai 10 kg. Per quanto riguarda la stiva, ci sono modelli di vario tipo: da quelli medi, grandi oppure extralarge. In questo caso, un modello medio può aggirarsi intorno ai 60-65 cm, mentre il grande dai 70 ai 78 cm e gli extralarge hanno dimensioni fino agli 86 cm e anche oltre.

Le dimensioni variano anche in base al tipo di viaggio che si ha intenzione di fare. In caso di un volo internazionale di due settimane, si avrà bisogno di valigie da viaggio che siano di dimensioni capienti in modo da contenere il necessario. Per un weekend, un trolley da cabina è sicuramente l’ideale, così come per un viaggio di lavoro.

Valigie da viaggio Amazon

