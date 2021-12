In Valle Varaita, un cacciatore è morto durante una battuta di caccia: l’uomo è stato ferito da un colpo di fucile, esploso dal suo compagno di battuta.

In Piemonte, si è consumato un drammatico incidente: durante una battuta di caccia, un cacciatore è deceduto dopo essere stato ferito da un colpo di fucile, esploso dal suo compagno di battuta.

Valle Varaita, cacciatore ferito da un colpo di fucile esploso dal compagno di battuta: morto

Nella mattinata di lunedì 13 dicembre, un cacciatore di 57 anni ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto durante una battuta di caccia. La tragica vicenda si è verificata a Valmala, in valle Varaita, in provincia di Cuneo, in Piemonte.

Nello specifico, l’incidente ha provocato la prematura scomparsa del cacciatore si è verificato alle pendici del monte Bondone, un’area boschiva che si trova a oltre 1.000 metri di altitudine, particolarmente nota alle autorità locali.

La zona, infatti, è molto difficile da raggiungere.

Cacciatore morto per un colpo di fucile esploso dal compagno di battuta: l’intervento del 118

Data l’inagibilità del luogo in cui si è verificato l’incidente, i sanitari del 118 hanno dovuto affrontare numerose difficoltà che hanno causato il dilatamento dei tempi di intervento.

Nel momento in cui sono riusciti a raggiungere l’area situata alle pendici del monte Bondone, tuttavia, i paramedicihanno tentato di prestare soccorso al 57enne e rianimarlo ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Il personale del 118, quindi, non ha potuto far altro che dichiarare il decesso dell’uomo.

Cacciatore morto per un colpo di fucile esploso dal compagno di battuta: dinamica

Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri di Saluzzo che hanno effettuato i rilievi necessari e stanno indagando al fine di ricostruire la dinamica degli eventi che hanno caratterizzato la battuta di caccia finita in tragedia.

Sulla base delle informazioni diffuse sinora, pare che il cacciatore di 57 anni, di professione muratore, sia stato dapprima ferito e poi successivamente ucciso da un colpo di fucile esploso – forse accidentalmente – dal suo compagno di battuta.