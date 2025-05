Un atto di vandalismo che ferisce la memoria

Il murale che celebra la memoria di Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano, realizzato dall’artista aleXsandro Palombo, è stato nuovamente oggetto di vandalismo a Milano. Situato sui muri della caserma in via Michele Amari, questo murale rappresenta un importante simbolo di resistenza e memoria storica, ma purtroppo è stato deturpato da atti di intolleranza che non possono essere tollerati.

Dettagli dell’incidente

La notte scorsa, ignoti hanno imbrattato l’opera con la scritta ‘Genocidio’, sovrapponendola a una svastica già presente, accompagnata da una scritta offensiva ‘Israeliani nazi’. Inoltre, sono stati aggiunti baffetti da Hitler a Sami Modiano, un gesto che non solo offende la sua persona, ma colpisce anche la memoria di milioni di vittime dell’Olocausto. Questo atto di vandalismo è stato denunciato come danneggiamento con finalità discriminatorie, un reato che sottolinea la gravità della situazione.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La reazione della comunità è stata immediata e forte. Molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni hanno espresso il loro sdegno per quanto accaduto. Il sindaco di Milano ha condannato l’atto, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica e di combattere ogni forma di odio e discriminazione. La Digos ha già avviato le indagini e, venerdì scorso, un uomo di 35 anni di origine sudamericana è stato denunciato per il danneggiamento del murale. Questo episodio evidenzia la necessità di un impegno collettivo per proteggere i simboli della memoria e della tolleranza.

Un richiamo alla responsabilità sociale

Questi atti di vandalismo non sono solo un attacco a un’opera d’arte, ma un attacco alla memoria collettiva e ai valori fondamentali della nostra società. È fondamentale che ognuno di noi si impegni a combattere l’odio e la discriminazione, promuovendo una cultura di rispetto e inclusione. La storia ci insegna che il silenzio di fronte all’intolleranza può portare a conseguenze devastanti. Pertanto, è essenziale che la società civile si mobiliti per difendere i valori di libertà e giustizia, affinché simili atti non si ripetano mai più.