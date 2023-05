Vanzago, donna investita e uccisa mentre porta fuori il cane

Assurda tragedia della strada a Vanzago, nell’hinterland milanese, dove una donna è stata investita e uccisa mentre portava fuori il suo cane. A quel terribile episodio si è sommata la denuncia di alcuni residenti per i quali mancherebbe “la segnaletica adeguata”. Secondo una prima ricostruzione del sinistro mortale la vittima, una 72enne del luogo, stava attraversando la strada a piedi, portando al guinzaglio il suo cane, quando è stata travolta da una vettura.

Investita e uccisa mentre porta fuori il cane

Purtroppo per lei e malgrado soccorsi tempestivi non c’è stato nulla da fare. A investirla sarebbe stata l’auto guidata da una 51enne: la Panda si è fermata subito dopo quel terribile investimento avvenuto verso le 9 in via Milano. I media spiegano che la 72enne abitava poco distante, in via Assisi, ed era uscita per una passeggiata con il suo Jack russell. Il cane si è salvato ma la sua umana è morta praticamente sul colpo. Sul posto sono giunte unità del 118 ed una pattuglia della polizia locale di Vanzago che ha effettuato i rilievi.

L’attraversamento pedonale “incompiuto”

E parrebbe che punto in cui la donna stava attraversando sia presente un attraversamento pedonale, tuttavia dopo recenti lavori per mettere nuovo asfalto le strisce bianche non siano state ancora state ridipinte. I residenti hanno anche fatto notare che la vegetazione a bordo strada è incolta e pregiudicherebbe la visibilità.