Vene varicose: le cause e come rimediare in modo naturale

Le vene varicose possono essere frequenti, ma non sono sempre un problema di salute. Scopriamo le cause del loro sviluppo e come curarle naturalmente.

Le vene varicose si formano appena sotto la superficie della pelle, nella parte bassa del corpo, solitamente su gambe, piedi e caviglie. La maggior parte delle volte, le vene varicose non provocano sintomi importanti e la condizione sembra essere un mero problema di natura estetica che, fortunatamente, può essere trattato in modo naturale.

Vene varicose

Le vene varicose non sono una patologia sebbene, in alcuni e rari casi, possono provocare problemi di salute, legati ai coaguli di sangue che si possono formare sulla zona in cui le vene varicose si sono formate. Sebbene per alcune persone queste possano essere pruriginose e dolorose, le vene varicose sono soprattutto un problema di natura estetica. Che sia un caso o che sia l’atro, comunque, le vene varicose possono essere trattate e curate con l’utilizzo di prodotti specifici, specificatamente studiati e sviluppati per lo scopo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause principali alla base della formazione delle vene varicose, gli eventuali fattori di rischio che possono portare alla loro formazione ed, eventualmente, su quale soluzione fare affidamento per risolvere questo problema una volta per tutte.

Vene varicose: le cause maggiori

Chiunque può sviluppare le vene varicose ma, in alcune persone, alcuni fattori espongono al rischio più di altre.

L’ età è la prima causa di vene varicose. A causa del processo di invecchiamento, infatti, le pareti delle vene e le valvole non riescono più a funzionare come quando si è ancora giovani, le vene perdono di elasticità e tendono ad irrigidirsi.

è la prima causa di vene varicose. A causa del processo di invecchiamento, infatti, le pareti delle vene e le valvole non riescono più a funzionare come quando si è ancora giovani, le vene perdono di elasticità e tendono ad irrigidirsi. Le donne sono più esposte al rischio rispetto agli uomini, a causa degli ormoni e dei cambiamenti ormonali che si possono verificare con la gravidanza, la menopausa e l’assunzione della pillola anticoncezionale.

sono più esposte al rischio rispetto agli uomini, a causa degli ormoni e dei cambiamenti ormonali che si possono verificare con la gravidanza, la menopausa e l’assunzione della pillola anticoncezionale. La genetica gioca un ruolo principale, al pari degli altri fattori. Se nella propria famiglia, le madri, le nonne, le zie o le sorelle hanno sofferto o soffrono di vene varicose, molto probabilmente, altre donne di quella stessa famiglia soffriranno di vene varicose.

Vene varicose: miglior rimedio naturale

Sebbene prevenire la formazione di vene varicose sia quasi impossibile, anche quando vi sono fattori di rischio che possiamo controllare, fortunatamente, possiamo agire quando la condizione si manifesta, soprattutto perché, come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, le vene varicose sono un problema di mera natura estetica che, in quanto tale, può essere trattato e curato.

Il mercato offre soluzioni diverse, specificatamente studiate e progettate per la cura delle vene varicose, ma non tutte funzionano nello stesso modo e non tutte portato a risultati duraturi nel tempo. Varcolift, d’altro canto, è la prima crema naturale sulla quale fare affidamento, che cura e guarisce dalle vene varicose, in modo semplice e naturale poiché, rispetto ad altre soluzioni, è un vero e proprio “rimedio della nonna”.

Varcolift si applica sulla pelle umida e si massaggia fino al completo assorbimento. Il suo obiettivo è quello di:

rinforzare le ven e, grazie all’ Estratto di Serenoa , che favorisce la funzionalità delle vie urinarie;

e, grazie all’ , che favorisce la funzionalità delle vie urinarie; migliorare la circolazione sanguigna , grazie alla sua formula studiata per lenire e prevenire i problemi legati alla cattiva circolazione;

, grazie alla sua formula studiata per lenire e prevenire i problemi legati alla cattiva circolazione; contrastare l’infiammazione e favorire il rinnovo cellulare.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Varcolift:

la Centella , nota per le sue proprietà cicatrizzanti e vasoprotettive, in grado di migliorare la circolazione sanguigna, rinforzare i capillari, ridurre il gonfiore e migliorare la ritenzione idrica;

, nota per le sue proprietà cicatrizzanti e vasoprotettive, in grado di migliorare la circolazione sanguigna, rinforzare i capillari, ridurre il gonfiore e migliorare la ritenzione idrica; l’ Arnica , nota per la sua capacità di favorire la circolazione locale e antinfiammatorie;

, nota per la sua capacità di favorire la circolazione locale e antinfiammatorie; l’Ortica, nota per la sua capacità di aumentare la resistenza e diminuire la permeabilità dei capillari.

Grazie ai benefici riscontrati è definito come il miglior rimedio naturale del momento contro le vene varicose.. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Varcolift è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Varcolift è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati dell’acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Varcolift è attualmente in promozione a 49,00 € anziché 98. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

