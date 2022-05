Vene varicose: le cause e i rimedi della nonna

Le vene varicose sono una condizione estetica, ma anche un problema di salute. Scopriamo come guarire con i rimedi della nonna.

Le vene varicose sono una condizione comune, nelle donne molto più che negli uomini. Se, per la maggior parte delle persone, queste non rappresentano un pericolo per la loro salute, per ogni altra, le vene varicose sono un problema di natura estetica che oggi può essere trattato e risolto con i cosiddetti “rimedi della nonna”.

Vene varicose

Le vene varicose sono la conseguenza di un rigonfiamento dei vasi sanguigni, collegato, a sua volta, alla debolezza delle pareti delle vene e al cattivo funzionamento delle valvole, di modo che il sangue ritorna nella vena e provoca quei rigonfiamenti di colore blu o viola evidenti su gambe, piedi e caviglie.

Per la maggior parte delle persone, le vene varicose sono un problema di natura estetica, per altre, purtroppo, queste provocano prurito e dolore e se, per la maggior parte delle persone, le vene varicose non rappresentano un problema di salute serio, per altre, queste possono favorire la coagulazione del sangue.

Vene varicose: cause

Le vene varicose sono prevalenti nelle donne, ma anche gli uomini possono soffrirne. Attualmente, non esiste una causa specifica alla base dello sviluppo delle vene varicose, ma alcuni fattori possono aumentare le possibilità che una persona le sviluppi.

Sono fattori di rischio per lo sviluppo di vene varicose:

l’ età , poiché, con il passare del tempo, le pareti delle vene si indeboliscono e le valvole non sono più in grado di funzionare correttamente;

, poiché, con il passare del tempo, le pareti delle vene si indeboliscono e le valvole non sono più in grado di funzionare correttamente; l’ appartenenza di genere , poiché, nelle donne gli squilibri ormonali che si presentano a causa della gravidanza, la menopausa o l’assunzione della pillola favoriscono l’allungamento delle vene;

, poiché, nelle donne gli squilibri ormonali che si presentano a causa della gravidanza, la menopausa o l’assunzione della pillola favoriscono l’allungamento delle vene; l’ ereditarietà , dato che alcune donne che soffrono di vene varicose, a loro volta, hanno una madre che soffre o ha sofferto del problema;

, dato che alcune donne che soffrono di vene varicose, a loro volta, hanno una madre che soffre o ha sofferto del problema; lo stile di vita , poiché stare in piedi o stare seduti per molto tempo favorisce una cattiva circolazione, che è una delle cause alla base delle vene varicose. Questa condizione, inoltre, si verifica anche se si indossano indumenti o accessori stretti, come, ad esempio, le cinture;

, poiché stare in piedi o stare seduti per molto tempo favorisce una cattiva circolazione, che è una delle cause alla base delle vene varicose. Questa condizione, inoltre, si verifica anche se si indossano indumenti o accessori stretti, come, ad esempio, le cinture; l’ obesità , in quanto il peso eccessivo mette sotto pressione le vene;

, in quanto il peso eccessivo mette sotto pressione le vene; l’uso regolare di tabacco ;

; alcune condizioni di salute possono favorire, come effetto collaterale, lo sviluppo di vene varicose.

Vene varicose: rimedio naturale

Le soluzioni grazie alle quali trattare e guarire dalle vene varicose sono numerose, ma non tutte funzionano bene, la maggior parte, inoltre, provoca effetti collaterali e, in alcuni casi, guariscono dal problema solo temporaneamente. Varcolift è la prima crema naturale, un vero e proprio “rimedio della nonna”, grazie al quale guarire dalle vene varicose, dopo pochissimi giorni dall’inizio del trattamento.

Varcolift si applica sulla pelle umida e si massaggia fino al completo assorbimento. Il suo obiettivo è quello di:

rinforzare le ven e, grazie all’ Estratto di Serenoa , che favorisce la funzionalità delle vie urinarie;

e, grazie all’ , che favorisce la funzionalità delle vie urinarie; migliorare la circolazione sanguigna , grazie alla sua formula studiata per lenire e prevenire i problemi legati alla cattiva circolazione;

, grazie alla sua formula studiata per lenire e prevenire i problemi legati alla cattiva circolazione; contrastare l’infiammazione e favorire il rinnovo cellulare.

Per chi volesse maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Varcolift:

la Centella , nota per le sue proprietà cicatrizzanti e vaso protettive, in grado di migliorare la circolazione sanguigna, rinforzare i capillari, ridurre il gonfiore e migliorare la ritenzione idrica;

, nota per le sue proprietà cicatrizzanti e vaso protettive, in grado di migliorare la circolazione sanguigna, rinforzare i capillari, ridurre il gonfiore e migliorare la ritenzione idrica; l’ Arnica , nota per la sua capacità di favorire la circolazione locale e antinfiammatorie;

, nota per la sua capacità di favorire la circolazione locale e antinfiammatorie; l’Ortica, nota per la sua capacità di aumentare la resistenza e diminuire la permeabilità dei capillari.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Varcolift è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo.

