Fanny Marion era una nota avvocata conosciuta a Grenoble. La sua vita si è spezzata durante una vacanza in Italia.

Era partita per un lungo viaggio nella nostra penisola, ma la vacanza è terminata in tragedia. Fanny Marion, nota avvocata francese di Grenoble è morta alla verde età di 31 anni mentre stava viaggiando sul sedile posteriore della moto guidata dal compagno. La giovane aveva pianificato di visitare la città di Venezia, poi il dramma che ha portato alla morte della legale. Moltissime le reazioni in rete soprattutto sulla stampa locale.

Incidente a Venezia, morta l’avvocata Fanny Marion

Stando a quanto riporta la testata “Leggo”, l’avvocata si trovava a bordo della moto quando il mezzo guidato dal compagno è scivolato a contatto con un binario del tram. A rendere più difficile le cose la scarsa aderenza delle strade dovuta alla pioggia. L’avvocata di 31 anni ha sbattuto infine contro il guardrail. “Aveva fatto della difesa penale il cuore della sua attività ed era diventata molto rapidamente un volto familiare al tribunale di Grenoble”, hanno scritto le testate locali in ricordo di Fanny Marion.

L’arrivo dei familiari in Italia

Nel frattempo – si legge da “La voce di Venezia.it” – sono arrivati a Venezia i familiari della giovane avvocata francese. Ha riportato invece ferite e sarebbe in stato di choc il compagno di lei. La salma di Fanny verrà rimpatriata. Le testate francofone hanno descritto Fanny come “una grande penalista” che non esitava però ad aiutare gli altri.