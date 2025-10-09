Grande Fratello: il biglietto tra Jonas e Rasha scatena polemiche e diventa v...

Grande Fratello: il biglietto tra Jonas e Rasha, con l’errore grammaticale sul verbo, scatena ironia e diventa virale sui social.

L’edizione 2025 del Grande Fratello continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano, tra dinamiche imprevedibili, episodi curiosi e storie personali che emergono dai concorrenti. Tra i protagonisti spiccano Jonas Pepe e Rasha Younes, due personalità molto diverse tra loro ma entrambe capaci di attirare l’interesse degli spettatori. Un episodio di un biglietto curioso ha coinvolto entrambi in queste ore.

Grande Fratello: chi sono Jonas Pepe e Rasha Younes

Jonas Pepe e Rasha Younes sono due protagonisti dell’edizione 2025 del Grande Fratello. Jonas, nato a Roma il 22 agosto 2001, è uno studente universitario di Scienze Politiche, modello e praticante di arti marziali. La sua personalità combina energia, disciplina e un lato riflessivo, che emerge spesso in discussioni filosofiche con gli altri concorrenti.

Rasha, invece, è nata ad Amman, in Giordania, nel 1992, e si è trasferita in Italia all’età di quattro anni. Dopo la morte del padre e alcune difficoltà economiche in adolescenza, ha iniziato a lavorare per sostenere la famiglia. Oggi vive a Pomezia, lavora come estetista e nel settore della comunicazione, e si distingue per indipendenza, determinazione e chiarezza nei propri rapporti. Entrambi portano nella Casa esperienze di vita significative che li rendono personaggi interessanti e complessi.

“Non sanno scrivere un verbo in italiano”: Grande Fratello, il biglietto di Jonas e Rasha è virale

Nel corso delle prime puntate, Jonas e Rasha sono stati protagonisti di un episodio curioso legato alla comunicazione tra i concorrenti del Tugurio. Dopo aver subito il furto di alcune provviste, Jonas ha scritto un biglietto rivolto agli altri concorrenti, con la frase:

“Se prima vi avremo accolto con entusiasmo, ora… Per questa cosa che avete fatto, quando entrerete, ne prenderemo atto”.

Rasha, leggendo il messaggio, ha deciso di correggere l’errore grammaticale, trasformando il “avremo” in “avessimo”, restituendo il biglietto con una versione nuovamente errata. Questo scambio ha suscitato sia ilarità sia riflessioni sulla lingua, diventando uno dei momenti più discussi della puntata sui social.