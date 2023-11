Carolina Marconi si è sfogata nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, parlando del suo desiderio di maternità. La donna ha spiegato che vorrebbe un figlio suo, ma dovrebbe interrompere le cure.

Verissimo, Carolina Marconi in lacrime: lo sfogo sulla malattia

Carolina Marconi si è sfogata a Verissimo, parlando della sua lotta contro il tumore, della guarigione e dei suoi desideri. L’influencer si è lasciata andare nel salotto di Silvia Toffanin, parlando del suo sogno di costruire una famiglia insieme al suo compagno Alessandro. Carlotta Marconi, tra le lacrime, ha raccontato la sua battaglia contro il tumore. “Sono passati due anni e ho imparato tanto, soprattutto a non sprecare più tempo, impegnarlo bene. Io mi ricordo quando mi hanno dato la diagnosi, il medico mi ha chiesto di sedermi, invece, io sono scappata perché avevo capito che c’era qualcosa di grave. Non ci sono parole per descrivere quella paura e quella disperazione, adesso sto bene e ho affrontato tutto. Io continuo a sottopormi ai controlli, ogni sei mesi esami e una volta all’anno la tac. Nell’ultima hanno visto una macchietta nel fegato e mi è crollato il mondo addosso, poi, ho fatto la risonanza magnetica e avevamo paura fosse metastasi. Io avevo chiesto ai medici di chiamare il mio compagno Alessandro ed è stato lui a dirmi che non avevo niente, è stato bellissimo. Ho fatto quattro chemio rosse e 12 bianche, ho fatto tante cure che mi aiutavano a vivere ma, allo stesso tempo, me la rendevano impossibile, avevo sempre nausea e dolori ma in quel momento pensavo al futuro, ero positiva e mi è venuta una forza enorme. Sognare è stata la mia cura, volevo riprendere in mano la mia vita” ha raccontato Carolina Marconi.

Verissimo, Carolina Marconi in lacrime: “Voglio un figlio mio, ma dovrei interrompere le cure”

Carolina Marconi ha sempre raccontato che il suo più grande sogno è quello di diventare mamma e ha deciso di affrontare questo discorso anche con Silvia Toffanin. “Per diventare mamma, però, dovresti interrompere le cure che stai facendo, giusto?” le ha chiesto la conduttrice. “Il sogno di fare un figlio c’è ancora, io non mollo, credo che in futuro ne avrò uno, ci spero sempre. Dato che io ho avuto un tumore al seno mi è stata tolta la possibilità di adottare e ci sono tanti guariti nella mia situazione, spero che si possa risolvere tutto questo” ha risposto Carolina Marconi.