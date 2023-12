Verissimo, Ilary Blasi sulla separazione da Totti: "Ho fatto di tutto per salvare il matrimonio"

Lo scorso 24 novembre è uscito “Unica”, il documentario di Ilary Blasi che è stato pubblicato dalla piattaforma “Netflix”. La conduttrice che è stata ospite di Ilary Blasi nella puntata di Verissimo del 3 dicembre, ha raccontato come ha vissuto la separazione dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti. In merito al docufilm ha spiegato invece cosa l’ha portata a raccontarsi: “Sono stata per un anno e mezzo ad osservare e a capire cosa fosse successo. Ho letto e sentito tutti i vari punti di vista e le varie opinioni. Ma era la mia storia, e io ho sempre messo la faccia in tutto ciò che ho fatto. Perciò anche questa volta mi sembrava giusto metterla”.

Verissimo, Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti: “È sempre stato geloso nei miei confronti”

Nel corso della sua lunga riflessione Ilary Blasi ha rivelato che fino al momento della separazione tra i due non c’era stata aria di crisi, aggiungendo anche: “Francesco è sempre stato geloso nei miei confronti, non era una novità la sua gelosia. Però non mi sento di paragonare questa cosa alle tragedie di oggi. Lui è il papà dei miei figli. Magari era confuso, spaventato, forse era una via di fuga più facile, ma niente a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni”.

Sul rapporto con la stampa: “Avevo creduto a mio marito”

Non ultimo Ilary Blasi ha chiesto scusa ai giornalisti pur ammettendo di essere stata all’epoca in buona fede: “Anche loro dovrebbero chiedere scusa a me. Io ho reagito così perché avevo una versione dei fatti che ho raccontato. Ero convinta. Avevo creduto a mio marito, come sempre. Ero in buona fede”.