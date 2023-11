Tra i tanti ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto anche Nina Moric. L’ex modella ha raccontato gli ultimi anni della sua vita e si è sbottonata sul figlio Carlos Maria.

Verissimo: Nina Moric si sbottona sul figlio Carlos

A distanza di qualche anno, Nina Moric è tornata nel salotto di Verissimo. L’ex modella ha confessato che questa è l’ultima intervista che concede, dopo di che metterà un punto definitivo sul mondo dello spettacolo. “Ora sono serena sono felice, ho dovuto affrontare la follia per conoscere meglio me stessa“, ha confessato. Nina si è sbottonata anche sul figlio Carlos, sottolineando che non ha nessuna malattia, al contrario di quanto sostiene il padre Fabrizio Corona.

Nina Moric smentisce Fabrizio Corona: Carlos non è malato

Nel salotto di Verissimo, Nina ha chiarito:

“Carlos è una parte di me, è un amore che non si può spiegare, adesso vive con me, nell’ intervista precedente abbiamo parlato del fatto che non viveva con me, stavo attraversando un momento difficile, e sono stata arrogante, mi dispiace. (…) Detto questo Carlos sta bene, non ha nessun problema psicologico, non ha nulla di grave che non si possa risolvere, è un ragazzo magico”.

La Moric non è entrata nei dettagli, ma ha sottolineato che il figlio non ha nessuna malattia, né fisica né tantomeno psicologica. Ha qualche problema, questo sì, ma assolutamente risolvibile.

Nina Moric vittima di stalking

Tra le tante cose raccontate a Silvia Toffanin, Nina ha rivelato di essere vittima di stalking. A perseguitarla è un uomo che ha anche ospitato in casa. Ha dichiarato: