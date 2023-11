Nina Moric torna in tv: "Ho provato l'eroina"

Dopo un periodo difficile trascorso lontano dalle telecamere, Nina Moric è tornata in tv e ha confessato di aver provato l’eroina.

Nina Moric: la confessione a Verissimo

Di recente Nina Moric è tornata a mostrarsi via social in compagnia di suo figlio Carlos Maria Corona e, nelle ultime ore, è tornata a Verissimo, dove ha parlato del periodo buio da lei vissuto nell’ultimo anno e della sua esperienza con l’eroina.

“Io ho provato cannabis ed eroina ma non mi piacciono, il mio discorso è stato un altro non ho avuto problemi di questo tipo io ho avuto problemi con l’autolesionismo. E che fai? Togli un figlio a una persona così invece di aiutarla?”, ha dichiarato la top model, e ancora: “Ma quando mi hanno detto che me lo volevano portare via allora ho fato il gesto. Ma io non volevo morire, era un gesto di ribellione e poi ho iniziato a bere, volevo spegnermi e a un certo punto ho detto basta anche a quello perché non mi piace nemmeno quello”.

Di recente Nina Moric ha avuto un acceso scontro con il suo ex marito, Fabrizio Corona, proprio a causa dei suoi problemi e del suo rapporto con il figlio (di cui lei stessa ha ammesso che per un lungo periodo non avrebbe potuto prendersi cura).