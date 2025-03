Terribile scoperta in una villetta a Verona: tre ragazzi trovano due anziani ...

Una coppia di anziani coniugi è stata trovata senza vita e mummificata nella loro abitazione a Montericco, lungo Strada dei Monti, sulle colline di Verona. La macabra scoperta è stata fatta da tre ragazzini che, sabato pomeriggio, sono riusciti a entrare nella proprietà.

Due anziani trovati morti a Verona

Sabato scorso, la macabra scoperta è stata fatta da tre ragazzi appassionati di urbex, l’esplorazione di edifici che si ritengono abbandonati.

La donna sarebbe stata trovata seduta davanti al caminetto, mentre il marito giaceva a terra al primo piano. Stando alle prime informazioni, la morte potrebbe risalire a qualche mese fa, probabilmente a novembre, ma potrebbe trattarsi anche di un periodo anteriore. A supporto di questa ipotesi, oltre al grave stato di decomposizione dei corpi, è stata trovata una bolletta in casa datata ottobre, che risulta essere l’ultima pagata dalla coppia prima della loro morte.

Al momento, sono ancora scarse le informazioni riguardo alla coppia trovata senza vita a Monte Ricco. Secondo quanto riportato da Brescia Oggi e TgVerona, i due anziani, Maria Teresa Nizzola e Marco Steffenoni, vivevano in modo estremamente riservato, mantenendo contatti sociali sporadici. Questa loro vita riservata potrebbe aver contribuito a far passare inosservata la loro lunga assenza, che è durata per mesi senza destare sospetti tra i vicini e nella comunità locale.

Due anziani trovati morti a Verona: la dinamica

L’ipotesi più plausibile è che abbiano perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, considerando che la donna era vicino al camino, che potrebbe essere stato acceso per riscaldarsi, mentre l’uomo si trovava al primo piano. La Procura di Verona ha ordinato l’autopsia sui due corpi.