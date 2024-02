Stava per diventare mamma per la seconda volta, ma la donna veronese Federica Ghirelli è morta subito dopo la sua bimba, appena messa al mondo.

Morta madre a Verona dopo il parto: cos’è successo?

Sono aperte le indagini per comprendere e conoscere le cause della morte della donna, le ipotesi attuali parlano di un’infezione batterica.

Il tragico evento è successo all’ospedale di Borgo Trento a Verona. La 37enne, Federica Ghirelli, originaria del basso Veronese era all’ottavo mese di gravidanza e già madre di un bimbo di quattro anni.

Morta madre a Verona: i primi sintomi e la corsa in ospedale

Il 30 gennaio la donna si era presentata all’ospedale di Legnano con forti dolori al ventre, sintomi riconducibile ad una semplice un’influenza. Tuttavia, dopo il parto la situazione si è complicata ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento.

I sintomi degenerano e il parto si complica: morta madre a Verona

Il 31 gennaio arriva in ospedale e i medici riscontrano un’emorragia, a questo punto la donna viene portata in sala operatoria per un parto cesareo d’urgenza.

Dopo il parto i medici hanno riscontrato la morte della bambina, nata senza vita, mentre la 37enne versava in condizioni gravissime. Per tale ragione, la madre della piccola, viene trasferita nel reparto di terapia intensiva di Verona. Poco dopo la salute della donna è degenerata, l’intervento dei medici non è servito ad evitare il peggio, gli organi ormai compromessi hanno portato alla morte della donna di lì a poco tempo.