Kourtney Kardashian in ospedale per la gravidanza: come stanno madre e bambino?

Kourtney Kardashian è stata ricoverata in ospedale per problemi legati alla sua gravidanza. La moglie di Travis Barker ha aggiornato i fan sulla sua salute e su quella del bimbo che porta in grembo.

Kourtney Kardashian in ospedale: gravidanza a rischio

Giorni di tensione per Kourtney Kardashian e Travis Barker. I due sono in attesa del primo figlio insieme, ma la gravidanza non sta procedendo per il meglio. La star dei reality è finita in ospedale e il marito ha lasciato il tour europeo per precipitarsi al suo fianco. Hanno entrambi temuto per la salute del bebè, ma i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita.

Le parole di Kourtney Kardashian

A didascalia di una foto che la ritrae in ospedale, Kourtney ha scritto:

“Sarò sempre grata ai miei incredibili medici per aver salvato la vita del nostro bambino. Sono estremamente grata a mio marito che si è precipitato al mio fianco dal tour per essere con me in ospedale e prendersi cura di me dopo, è stata la mia roccia. (…) Da persona che ha avuto tre gravidanze molto facili in passato, non ero preparata alla paura di precipitare in chirurgia fetale urgente“.

La Kardashian, già mamma di tre figli, Mason, Penelope e Reign di 13, 10 e 8 anni avuti da Scott Desick, non pensava che la quarta gravidanza potesse essere così difficile.

Come stanno la Kardashian e il bambino?

La Kardashian ha concluso:

“Non credo che chi non ha vissuto una situazione simile possa iniziare a capire quella sensazione di paura. Ho una nuova comprensione e rispetto per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini in gravidanza”.

Kourtney e il bambino stanno bene, ma la gravidanza continua ad essere a rischio.