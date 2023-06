“Travis, I’m pregnant”. “Travis, sono incinta”. Come una fan qualunque, durante il concerto ha sventolato un cartello diretto a Travis Barker, il batterista dei Blink 182. Ma lei non è una appassionata qualunque. È la superstar milionaria e moglie di Travis: Kourtney Kardashian. L’annuncio dell’arrivo del nuovo bebè è arrivato in modo spettacolare e plateale. Un annuncio in stile rock.

Kourtney Kardashian incinta: Travis Barker lo viene a sapere durante il concerto

Tutto “live”, mentre i Blink-182 si stavano esibendo davanti al gremito stadio BMO di Los Angeles nel corso del loro ultimo tour mondiale.

In piedi, dalla prima fila, Kourtney ha improvvisamente tirato fuori il cartello con il lieto annuncio per il marito Travis impegnato a suonare la sua fidata batteria. L’artista è comprensibilmente rimasto spiazzato dalla notizia: la cosa divertente è che sono stati gli altri due suoi colleghi sul palco a fargli notare quello che stava accadendo tra le prime file.

A quel punto il batterista è sceso dal palco e si è stretto in un caldo e commovente abbraccio con sua moglie. Naturalmente il tutto non è passato inosservato agli “occhi” indiscreti degli smartphone, con tanto di foto e video che ora sono virali in rete, per la gioia degli oltre 200 milioni di seguaci del canale di una delle sorelle Kardashian.

Il curioso annuncio si è concluso con un bacio appassionato tra i due coniugi, che sono sposi da un anno e hanno entrambi 44 anni.

KOURTNEY KARDASHIAN BARKER SURPRISES TRAVIS BARKER WITH NEWS SHES PREGNANT AT THE BLINK-182 AT LA SHOW! pic.twitter.com/bnW9RzCw3W — Kate Cordova (@KateCordova) June 17, 2023

La vita come un reality: chi è la sorella più “povera” delle Kardashian

Una famiglia da reality quella delle Kardashian. Mesi fa, durante una puntata del programma The Kardashians, Kourtney aveva rivelato di aver provato a restare incinta con la fecondazione in vitro, alla quale ha dovuto rinunciare perché aveva troppe controindicazioni. “Ci piacerebbe avere un bambino più di ogni altra cosa, ma credo davvero in ciò che Dio ha in serbo per noi. Se è un bambino, allora credo che accadrà” aveva dichiarato Kourtney. E, alla fine, è accaduto per davvero.

Secondo le stime di Forbes, Kourtney è la più povera delle quattro sorelle, divenuta popolare proprio dopo la partecipazione al reality show “Al passo con i Kardashian”, grazie anche alla luce riflessa della più nota sorella Kim, che nel frattempo avrebbe accumulato un patrimonio stratosferico da 1 miliardo di dollari. Mentre Kourtney avrebbe sul conto “appena” 40 milioni di dollari, comunque sufficienti per sfamare una nutrita prole. Sia Kourtney sia Travis hanno infatti già tre figli alle spalle.