Kim Kardashian si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro. L’imprenditrice americana ha confessato che spesso la sera si addormenta con le lacrime agli occhi perché non è facile crescere quattro figli da sola.

Anche Kim Kardashian deve fare i conti con la difficile impresa di crescere quattro figli da sola. L’imprenditrice americana ha avuto i pargoli dall’ex marito Kanye West: North, 9 anni, Saint, 7 anni, Chicago, 5 anni e Psalm di 4 anni. Nel corso del podcast On Purpose with Jay Shetty di Jay Shetty, Kim si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro. La sera si addormenta spesso con le lacrime agli occhi perché sopraffatta dai doveri di madre.

La Kardashian ha dichiarato:

“È il lavoro più gratificante di tutto il mondo. Lo è. Non c’è niente che possa prepararti. Non mi interessa quanto aspetti. Non mi interessa cosa stai aspettando. Non sei mai preparato. Ma lo scoprirai e ti renderà così orgoglioso di te stesso, ti renderà capace di superare i tuoi limiti”.