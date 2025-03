Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 marzo, a Verona si è verificato un grave incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto pirata ha investito una mamma e la figlia di 2 anni mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali in viale Palladio, vicino allo stadio Bentegodi.

Verona, mamma e bimba di 2 anni investite sulle strisce

Una madre e sua figlia di due anni sono state investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Albere, ma il conducente non si è fermato per prestare soccorso.

La bambina è stata subito assistita dal personale del Suem 118 e trasportata al pronto soccorso pediatrico di Verona. Fortunatamente, sebbene ferita, non sarebbe in pericolo di vita. La madre, anch’essa coinvolta, avrebbe riportato lievi ferite.

Verona, mamma e figlia di 2 anni investite sulle strisce: caccia al pirata della strada

Dopo aver effettuato i rilievi, gli agenti della polizia locale, insieme al nucleo infortunistica, stanno cercando di identificare il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente.

Le indagini si concentrano ora sulla ricerca del veicolo. Il responsabile potrebbe affrontare gravi conseguenze legali. In queste ore è stato lanciato un appello ai cittadini, invitandoli a fornire qualsiasi informazione che possa essere utile per individuare il pirata della strada.