Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, ha lanciato un’altra frecciatina all’ex genero Stefano De Martino. Questo, almeno, è quanto hanno colto i fan da una delle sue ultime Instagram Stories.

Veronica Cozzani: la frecciatina a Stefano De Martino

Da mesi, ormai, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono nuovamente detti addio. Né la showgirl argentina e né tantomeno il conduttore napoletano hanno commentato la fine del matrimonio, ma secondo i beninformati c’è di mezzo ancora una volta un tradimento. L’ex talento di Amici, da sempre incline alle scappatelle, ci sarebbe cascato di nuovo. Nelle ultime ore, i fan si sono concentrati sul profilo Instagram di Veronica Cozzani. Sembra, infatti, che la mamma di Belenita abbia sganciato una frecciatina a Stefano.

De Martino è un narcisista: parola di mamma Veronica

La Cozzani, mentre è in vacanza con tutta la sua famiglia, ha condiviso una Storia che ha subito attirato l’attenzione. Mamma Veronica ha mostrato ai fan la copertina del libro che accompagna i suoi momenti di relax. Ai seguaci è bastato il titolo per pensare ad una frecciatina a De Martino: “ll mio mare – La storia del mio incontro con un narcisista“. I follower non hanno alcun dubbio: la madre di Belenita sostiene che Stefano sia un narcisista.

Veronica Cozzani: sempre dalla parte di Belen

Ovviamente, non abbiamo alcuna certezza che la Storia di Veronica sia davvero rivolta a Stefano. Di certo, non è la prima volta che la Cozzani lancia una frecciatina all’ex genero. Stando a quanto sostengono i beninformati, la donna non ha mai apprezzato De Martino.