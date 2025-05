Il vertice di Roma: un’opportunità per l’Africa

Il 20 giugno, Roma ospiterà un importante vertice dedicato al Piano Mattei e al Global Gateway, co-presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per rafforzare le relazioni tra l’Italia e i paesi africani, in particolare quelli coinvolti nel corridoio di Lobito.

Durante il vertice, saranno presenti anche istituzioni finanziarie multilaterali, pronte a suggellare i progressi già compiuti e a lanciare nuovi progetti che mirano a promuovere la crescita inclusiva del continente africano.

Il Piano Mattei: un impegno per l’internazionalizzazione

Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato l’importanza dell’internazionalizzazione del Piano Mattei, evidenziando che senza la collaborazione dei partner internazionali, gli obiettivi ambiziosi per l’Africa non possono essere raggiunti. La premier ha messo in evidenza il ruolo fondamentale dell’Unione Europea e del Global Gateway, che ha già stanziato 150 miliardi di euro per sostenere lo sviluppo africano. Questo approccio sinergico è essenziale per garantire che i progetti siano non solo realizzati, ma anche apprezzati dai paesi destinatari.

Progetti e missioni: un futuro di collaborazione

Meloni ha anche parlato delle numerose missioni già effettuate dai membri del governo italiano in Africa, esprimendo l’auspicio che queste attività possano intensificarsi nei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di rendere ancora più efficace il cambiamento di passo verso il continente africano, creando opportunità di sviluppo e crescita reciproca. La quarta riunione della Cabina si concentrerà sulla bozza della seconda relazione annuale, che dovrà essere presentata al Parlamento entro il 30 giugno. Questo documento, aperto ai contributi di tutti, rappresenta un passo fondamentale per la finalizzazione delle strategie e dei progetti previsti dal Piano Mattei.