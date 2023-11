Sta circolando un messaggio che offre viaggi gratis con il Black Friday. Si tratta di una truffa a cui prestare attenzione.

Viaggi gratis per il Black Friday, attenzione alla truffa

Un classico messaggio con un link al suo interno, per vincere biglietti del treno gratuiti. Una volta aperto compare una pagina che sembra quella di Trenitalia, ma in realtà si tratta di una truffa. Durante il Black Friday viene sfruttata questa occasione per approfittare ancora di più dei malcapitati. “Sei stato selezionato casualmente per partecipare al nostro sondaggio del Black Friday. Rispondi e vinci una carta regalo per viaggiare gratis per un anno!” è il messaggio, dove viene aggiunto che rimangono ancora cinque regali disponibili. Grafica, colori, font, sono tutti molto simili a quelli usati da Trenitalia, ma bisogna guardare l’url. Nel dominio compare infatti “wpme.cc”, il sito è già stato utilizzato per lanciare campagne fraudolente.

Truffa dei falsi biglietti di Trenitalia

Chi apre il link viene mandato su un form da compilare con i propri dati personali, che vengono poi usati dai truffatori. La polizia postale ha già ricevuto molte segnalazioni e ha invitato gli utenti a prestare la massima attenzione. Il consiglio è di non condividere mai i propri dati online. I truffatori giocano sul passaparola. Il link viene condiviso su Whatsapp e Facebook. Per non cadere vittime di truffe c’è una regola fondamentale da seguire, ovvero quella di non condividere mai i codici di sicurezza o i dati personali, soprattutto i numeri delle carte di debito, credito o i codici di accesso. Bisogna anche controllare bene il mittente del messaggio e l’url in allegato.