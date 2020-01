Indecisi su dove trascorrere il prossimo Carnevale? Vi suggeriamo cinque mete all'estero imperdibili del 2020.

Dopo la bellezza e il fascino del Natale, la festa più attesa è il Carnevale, soprattutto per i viaggiatori. Il periodo di Carnevale che quest’anno cade il 9 febbraio 2020 è il momento giusto per organizzare un breve viaggio, scegliendo tra mete in Italia o all’estero, e per visitare le città al massimo del loro splendore È l’evento più colorato e allegro dell’anno, che mette d’accordo grandi e piccini: ricco di travestimenti, maschere, musiche e sfilate, ma non solo. Ma perché si festeggia?

Le sue origini sono molto antiche e sono da ricercare nelle festività dionisiache greche e nei saturnali romani. Durante queste feste si impazziva, letteralmente, perché era lecito scrollarsi di dosso qualsiasi obbligo sociale e morale.

Qualunque parvenza di serietà veniva abbandonata poiché si verificava un momentaneo periodo di dissolutezza, dove regnavano solamente il divertimento e lo scherzo.

Questo perché le occasioni in cui si celebrava Dioniso, il dio del vino e dell’ebbrezza, erano caratterizzate da spettacoli teatrali nei quali ci si lasciava andare in danze e banchetti gioiosi, come avveniva durante i saturnali romani, occasioni in cui si svolgevano sacrifici e banchetti in onore del dio Saturno. La parola “Carnevale” deriva dal latino e si traduce con l’espressione “eliminare la carne”, poiché rimanda al banchetto che si svolgeva l’ultimo giorno di Carnevale, prima del periodo della Quaresima.

Carnevale 2020, 5 mete all’estero

Nel mese di febbraio, oltre a San Valentino 2020, Carnevale è un’ottima occasione per concedersi un momento di relax.

Quale momento migliore per organizzare un viaggio e scoprire le bellezze e le tradizioni di un altro luogo? Tutti sappiamo quali sono le mete più ambite in Italia per il Carnevale 2020, ma quali sono quelle all’estero?

Quest’anno il Carnevale vede il suo inizio domenica 9 febbraio, in quanto, da un punto di vista astronomico, la data deve ricadere settanta giorni prima della domenica di Pasqua. Termina il 25 febbraio, giorno in cui si festeggia il martedì grasso e che segna l’inizio dei quaranta giorni prima di Pasqua. Il mercoledì successivo si celebra il mercoledì delle Ceneri.

Carnevale 2020 a Rio de Janeiro

La festa più incredibile al mondo, tanto da essere un’istituzione, si svolge a Rio de Janeiro. Due sono gli eventi principali: le sfilate e i blocchi a tema.

Le prime sono svolte da scuole di samba che colorano le strade della città in un modo sensazionale e coinvolgente. I blocchi carnevaleschi, invece, rappresentano la più antica tradizione della città. Sono semplicemente sfilate in cui i blocos si differenziano per temi e costumi, oppure in base a luoghi e quartiere di appartenenza. Tutti aspettano l’arrivo del Carnevale che è considerato, infatti, un momento di collettività e comunità. Basti pensare che coinvolge tutte le classi sociali della città.

Il Carnevale a Tenerife

Alle isole Canarie si svolge una delle feste più belle e ricercate di Carnevale. È la seconda festa più famosa dopo quella di Rio de Janeiro. Feste e sfilate avvengono in spiaggia e sono caratterizzate da un clima molto favorevole. La più importante è a Tenerife, dove una moltitudine di persone è pronta a festeggiare, mascherata, fino alle prime luci del mattino. Carri, spettacoli e danze sudamericane colorano l’intera isola dal venerdì che anticipa il martedì grasso.





Nizza per il Carnevale 2020

I festeggiamenti più acclamati in Francia, si svolgono a Nizza. Già lo scenario è di per sé favoloso. Ha origini molto antiche ed è attrattiva per migliaia di persone per circa due settimane e tre weekend. Il momento principale dei festeggiamenti prende il nome di Bataille de Fleurs, cioè la battaglia dei fiori, durante la quale sfilano molti carri decorati con fiori. Ciò che attrae gli spettatori sono i bouquet che le maschere lanciano dai carri. Molti, infatti, li portano a casa come ricordo di una bellissima festa.

Carnevale 2020 a Lisbona

Anche se non è molto conosciuto, in Portogallo ha luogo una delle più belle feste di Carnevale. Si pensi che viene considerato quasi il padre di quello brasiliano. Il festeggiamento si svolge esattamente a Lisbona e ha il suo culmine nel giorno del martedì grasso, festa anche chiamata Entrudo. Sfilate, carri, maschere e altre performance intratterranno i visitatori per tutta la giornata, fino al mercoledì delle ceneri quando, dopo l’euforia e i festeggiamenti, si darà il via al tradizionale Enterro do Carnaval, il funerale del Carnevale.

Carnevale 2020 a Praga

Ultima delle mete scelte all’estero per festeggiare il Carnevale 2020 è la capitale della Repubblica Ceca, che accoglie una delle feste più eleganti dedicate a questa celebrazione. È quasi da eguagliare al Carnevale italiano per eccellenza, quello di Venezia. Si definisce Masopust la festa tradizionale del carnevale ceco, parola che deriva dal ceco antico e significa “digiuno di carne”. La celebrazione di Masopust a Praga comprende sfilate in maschera, balli per le strade, canti, e feste, ma il teatro dei festeggiamenti è il fiume Moldova, nel quale avvengono sfilate suggestive in maschera. Da ricordare le celebrazione del Martedì Grasso di Žižkov e in piazza Jiřího z Poděbrad. L’evento più importante del carnevale è la festa Carnevale Praha, che si tiene nel centro di Praga.