San Valentino 2020, cinque mete dove andare in Italia perfette per trascorrere un romantico weekend tra città, mare e montagna.

Sono in tanti a chiedersi dove andare a San Valentino 2020 per festeggiare il giorno più romantico dell’anno con la propria dolce metà. Dalla città più romantica per antonomasia a località originali e low cost: cinque proposte per tutti i gusti (e le tasche) in Italia.

San Valentino 2020 in italia: Verona

Impossibile non citare Verona nel giorno di San Valentino. Patria della storia d’amore più celebre al mondo, quella tra Romeo e Giulietta, il capoluogo scaligero regala forti emozioni a tutte le coppie che scelgono di trascorrere all’ombra dell’Arena il 14 febbraio. In via Cappello 23 si trova il celeberrimo balcone della casa di Giulietta, un palazzo medievale non distante dalla centralissima Piazza delle Erbe. Un altro luogo di culto per tutte le coppie degli innamorati è il Museo degli Affreschi, dove è sepolta la sfortunata Giulietta.

Sempre vicino a Piazza delle Erbe si trova anche il pozzo dell’Amore, accostato al suicidio di un giovane che decise di togliersi la vita dopo essere stato rifiutato dalla donna che amava.

Le Cinque Terre

Un luogo simbolo per tutte le coppie innamorate è il sentiero che unisce i borghi di Riomaggiore e Manarola, ribattezzato Via dell’Amore. I due borghi, insieme a Corniglia, Vernazza e Monterosso vanno a costituire il gruppo delle Cinque Terre, una delle mete più gettonate dai turisti che visitano la Liguria per la prima volta. L’inizio della Via dell’Amore è posto in prossimità della stazione ferroviaria del borgo di Manarola e si protrae per circa 200 metri in direzione di un bar attualmente chiuso. Oggi possono essere percorsi soltanto pochi chilometri del celebre sentiero, ma il panorama di cui si può godere durante il tragitto è un qualcosa di indescrivibile. Quale posto migliore per una dichiarazione romantica?

San Valentino 2020 a Perugia

Un’altra città romantica dove andare per San Valentino 2020 è Perugia. Oltre a essere conosciuta come la città del cioccolato, è anche una delle migliori cinque mete italiane dove festeggiare il giorno di San Valentino al fianco della persona amata. Tutto merito di Via dell’Acquedotto, una bellissima passerella pedonale dove camminare mano nella mano con il proprio Lui o la propria Lei. La via inizia in prossimità di piazza Cavallotti, dove bisogna scendere le scale per poi proseguire avanti, stretti in un tenero abbraccio. La visuale che si apre davanti durante la passeggiata è la più bella cornice che si possa desiderare per un giorno speciale.

Percorrendo Via dell’Acquedotto si è infatti spettatori estasiati della meravigliosa città medievale umbra.





Alpe di Siusi

Di solito le località di montagna non sono tra le più gettonate quando si organizza una romantica gita per il giorno di San Valentino. In realtà, sono diversi i luoghi che possono offrire le stesse emozioni di altre città più famose, con l’aggiunta della fantastica cornice della neve. Tra le migliori località innevate dove trascorrere la festa del 14 febbraio si può citare la bellissima Alpe di Siusi, incastonata tra le Dolomiti in Alto Adige, non lontano dal Comune di Castelrotto. Alla sera è possibile cenare al lume di candela all’interno di una baita, avendo di fronte il suggestivo scenario delle Dolomiti e alcuni dei piatti tipici della cucina dell’Alto Adige.

Ravello

Senz’altro meno conosciuta rispetto al balcone di Giulietta a Verona, la Terrazza sull’Infinito a Ravello di Villa Cimbrone è un luogo indimenticabile per tutte le coppie di innamorati. Sullo sfondo si può ammirare il Golfo di Salerno da quella che può considerarsi una posizione invidiabile. A rendere l’atmosfera ancora più romantica ci pensano i busti marmorei collocati alla fine della Terrazza, oltre i quali si apre il mare blu del Golfo che bagna la provincia di Salerno. Ravello è un piccolo Comune situato sulla costiera Amalfitana, a metà strada tra le località Amalfi e Maiori, famoso in tutta la regione Campania per i bellissimi giardini posti lungo la scogliera.