Vialli, cos'è il tumore al pancreas: dalla diagnosi alla cura

Tra le forme di neoplasie, il tumore al pancreas è uno dei aggressivi.

Basti pensare che nella quasi totaltà dei casi (99%), i pazienti raramente riescono a superare i 5 anni di vita. Tra le maggiori criticità legate a questo tipo di tumore vi è il fatto che spesso viene diagnosticato in fase avanzata.

Ciò è dovuto – segnala l’AIRC in un approfondimento dedicato – ai sintomi che nella primissima fase appaiono “vaghi”. Nel 2017 è stato stimato un totale di 13.700 nuovi casi, un numero che corrisponde al 4% delle nuove diagnosi.

Vialli, la sintomi e la diagnosi del tumore al pancreas. Previsto un nuovo vaccino

Grazie al finanziamento dei fondi del PNRR di 950mila euro potrà essere sviluppato all’ospedale Molinette di Torino un nuovo vaccino a DNA contro il tumore al pancreas. A renderlo noto un comunicato diramato dal sito dell’ateneo dell’università di Torino.

Nella nota si legge in particolare che “Allo scopo di aumentare l’efficacia terapeutica del vaccino, il gruppo del professor Novelli ha sviluppato un vaccino a DNA di seconda generazione, selezionando solo alcune sequenze dell’intera alfa-enolasi aventi la capacità di stimolare una più forte e sostenuta risposta anti-tumore (ENO3PEP).

In modelli animali il vaccino ENO3PEP si è rivelato più efficace e potente rispetto a quello di prima generazione nel bloccare la progressione del tumore e nello scatenare una risposta immunitaria anti-tumore”.

Oltre a ciò è stato anche spiegato che: “Il progetto finanziato ha lo scopo di validare ENO3PEP come vaccino di seconda generazione somministrabile virtualmente a tutti i pazienti con tumore pancreatico. Questo sarà ottenuto attraverso l’integrazione degli studi finalizzati a definire i meccanismi immunologici con cui ENO3PEP attiva l’immunità anti-tumore insieme a quelli di tossicologia e bio-distribuzione, per garantirne la sicurezza.

Il completamento di questo programma permetterà di raccogliere tutti i dati per la richiesta di autorizzazione all’AIFA per il primo studio clinico sui pazienti di tumore pancreatico”.



Non solo Vialli. Ecco chi ha combattuto contro il tumore

Vialli non è stato l’unico che in tempi recenti hanno dovuto lottare contro il tumore al pancreas.

Tra i personaggi illustri dello spettacolo e non solo anche Steve Jobs, il grande tenore Luciano Pavarotti e l’attore Patrick Swayze.

Il responsabile dell’Unità operativa Chirurgia pancreatica dell’Istituto Clinico Humanitas Alessandro Zerbi aveva dichiarato così in seguito all’intervento al quale Vialli si era sottoposto a novembre 2017: “Gianluca era arrivato alla diagnosi per la comparsa di ittero, un campanello d’allarme che aveva poi dato il via agli esami di approfondimento necessari. Proprio perché questo tumore è insidioso e aggressivo, i segnali più evidenti compaiono quando ha ormai iniziato a diffondersi agli organi circostanti o ha ostruito le vie biliari, la chirurgia è applicabile solo a un ristretto e selezionato numero di pazienti (il 20-30% circa). Nel suo caso, però c’erano i margini per un’operazione, che abbiamo eseguito con successo. Ma l’intervento dev’essere comunque integrato con la terapia oncologica […] per l’elevato rischio che, al momento della diagnosi, siano già presenti micro-metastasi”, sono le parole che sono state citate da “Il Corriere della Sera”.