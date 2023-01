Morte Gianluca Vialli, il saluto di Fedez sui social: "Mi hai dato tanto"

"Mi hai dato una mano non dovuta, ma incredibile", così Fedez che in una storia su Instagram ha dedicato un pensiero a Gianluca Vialli.

Fedez e Gianluca Vialli...

due personalità apparentemente diverse eppure legate, seppure per vie traverse, dalla lotta contro un male che ha cambiato la vita di entrambi. Il cantante, attraverso una storia su Instagram, ha voluto rendergli omaggio con un intervento particolarmente sentito nel quale ha espresso tutta la sua gratitudine: “Mi hai dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano”, è quanto ha dichiarato.

Morte Vialli, Fedez gli rende omaggio sui social

Il cantante ha esordito così nella sua riflessione sui social: “Faccio questo video per ricordarlo perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile.

Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse. A me non è mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore. Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi spiace perché ci saremmo dovuti vedere, farci una foto con le nostre cicatrici”.

Chiara Ferragni: “Non smetterò mai di ringraziarti”

Anche Chiara Ferragni, sempre in una storia su Instagram ha voluto dare un ultimo saluto al campione: “Sei una grande persona e non smetterò mai di ringraziarti per l’energia e la dolcezza che hai condiviso con Fede prima dell’operazione. Grazie per quello che hai fatto per noi e per tutti quanti”.