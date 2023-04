Vicenza, crollata una scala della moschea

Cinque fedeli sono rimasti feriti dopo il crollo di una scala all’interno della moschea di Vicenza, in Vecchia Ferriera. Nell’edificio religioso erano presenti oltre 1000 persone di fede musulmana che stavano celebrando la fine del Ramadan. L’incidente si è verificato nella mattina del 21 aprile poco dopo le 7. Secondo quanto riferisce l’Ansa, la scala si sarebbe piegata per poi cedere definitivamente, in quanto non avrebbe retto il peso delle persone. Durante il crollo, un fedele è rimasto incastrato tra le lamiere, in seguito liberato dai vigili del fuoco giunti sul posto assieme alle ambulanze del Suem.

Vicenza, crolla scala in moschea: si stava celebrando la fine del Ramadan

La moschea in questione si trova in una zona industriale della città di Vicenza. All’interno vi erano presenti oltre mille persone. La scala crollata non avrebbe sopportato il peso di così tanti individui. Si trattava di un giorno speciale, in quanto per i musulmani è il più importante del Ramadan. Un sinistro che fortunatamente non ha provocato vittime. Tutti e cinque i feriti sono stati ricoverati.

Il lavoro dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco abbiano fatto evacuare completamente la struttura religiosa. TVIWEB precisa come i tecnici dei vigili, coordinati dall’ingegner Leonardo Rubello, stanno effettuando un sopralluogo per approfondire le cause del sinistro.