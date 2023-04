Incidente di Ciro Immobile: a sostenere la sua versione tre testimoni

Fra il verde ed il rosso del semaforo ormai è un “giallo” e per l’incidente di Ciro Immobile a Roma a sostenere la sua versione ci sarebbero tre testimoni. I cittadini in questione, secondo Repubblica, avrebbero detto che l’auto del calciatore sarebbe passata con il verde al semaforo. Dopo quel violento sinistro di domenica che ha visto protagonista a l’attaccante della Lazio ci sono nuovi dettagli.

Incidente di Ciro Immobile, i tre testimoni

A darli l’avvocato di Immobile che ha spiegato ai media: “Tre testimoni dicono che Ciro sia passato con il verde. Queste persone ci hanno contattato per raccontare quello che hanno visto”. L’incidente era avvenuto domenica mattina a Roma, sul Lungotevere, all’incrocio con Ponte Matteotti. Il Suv di Immobile con le figlie all’interno si era scontrato con un tram della linea 19 e dopo lo spavento sanitario erano scattate le indagini su due versioni discordanti.

Tre secondi per il disco giallo

Immobile sostiene di essere passato con il verde ed il tranviere alla guida del mezzo pubblico che fosse passato si, ma con il rosso. Le indagini da parte della polizia locale dovranno stabilire la dinamica prima e la responsabilità poi dell’accaduto in un luogo a visibilità limitata dalla presenza di uno spiazzo con cipressi. Ed in più in quel punto ci sarebbe una sorta di intreccio di semafori sincronizzati in sequenza, con l’impianto in questione che ha un giallo che dura poco più di tre secondi. Un tempo giudicato congruo dal Codice della strada.