Victoria Cabello parla dell’ex Barù: “Rassicuro tutti, è eterosessuale”

Victoria Cabello parla dell'ex fidanzato Barù: è eterosessuale oppure omosessuale?

Fin dal suo ingresso nella Casa del GF Vip, Barù ha fatto discutere per il suo orientamento sessuale. Il nobile toscano ha più volte sottolineato di essere eterosessuale, ma le sue parole non sono bastate a convincere il grande pubblico e qualche coinquilino.

Adesso a parlare è Victoria Cabello, sua ex fidanzata.

Victoria Cabello parla dell’ex fidanzato Barù

Pronta per partire per Pechino Express 2022, Victoria Cabello ha voluto scagionare l’ex fidanzato Barù. Quest’ultimo, concorrente del GF Vip, ha fatto e continua a far discutere per il suo orientamento sessuale. Anche se Alfonso Signorini l’ha presentato al grande pubblico come un vero e proprio latin lover, secondo molti è omosessuale.

Lo stesso Barù, visto che anche la coinquilina Nathaly Caldonazzo ha parlato della sessualità, ha provato in ogni modo a chiarire la sua posizione. “Ripeto che vengo da un ambiente super inclusivo. I miei amici, parenti addirittura mia nonna, tutti davvero molto gay friendly. Il mio padrino è gay tra le tante cose. Quindi non è che sono stato represso. Anzi ero circondato da persone aperte e che non avrebbero avuto nessun problema se fossi stato con un uomo“, ha dichiarato il nobile toscano.

Victoria Cabello, visto che il chiacchiericcio non si arresta, è intervenuta a gamba tesa.

Barù è eterosessuale: parola di Victoria Cabello

Intervistata da D de La Repubblica, Victoria ha parlato degli ex fidanzati più famosi. Tra loro c’è anche Barù, che è stato al suo fianco nel 2013, per un anno. Cosa le direbbero gli ex in vista della sua partenza per Pechino Express? La Cabello ha risposto:

“Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del ‘ciao come sto’ direbbe ‘brava’ e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: ‘Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente'”.

Barù riservatissimo sulla vita privata

Insomma, i fan, soprattutto le femminucce, possono tirare un sospiro di sollievo: Barù è eterosessuale. Se lo conferma Victoria Cabello, che è stata al suo fianco per un anno, non ci sono dubbi. Il nobile toscano, però, è riservatissimo in merito alla sua vita privata. Al GF Vip non ne ha mai parlato, ma secondo Jessica Selassié ha mandato all’aria un matrimonio poco prima di entrare nel reality più spiato d’Italia.