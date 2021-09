Pechino Express 2022: nel cast anche Alex Schwarzer e Bruno Fabbri

Svelato il cast della nuova edizione di Pechino Express 2022: vi parteciperanno anche Ciro e Giovambattista Ferrara.

Svelato il cast ufficiale di Pechino Express 2022. Dopo un po’ di attesa finalmente conosciamo i partecipanti della nuova edizione del reality passato da Rai a Sky. Tra i concorrenti menzioniamo Alex Schwarzer e Bruno Fabbri che comporranno la coppia degli Atletici.

Ciro e Giovambattista Ferrara saranno invece la coppia di Padre e figlio. Pechino Express è uno dei reality più amati dal pubblico. Un programma squisitamente culturale, che ci porta in paesi esotici dell’oriente. Certo, forse al primo approccio potrebbe essere un reality un po’ atipico rispetto a quelli a cui siamo abituati, ma con il passare delle puntate non può non conquistare i cuori dei telespettatori.

Pechino Express 2022: il nome rimane lo stesso

Pechino Express 2022 non cambia nome, nonostante si pensasse di modificare il titolo in Pekin Express. Come informa Novella 2000, il reality show andrà in onda su Sky nel 2022. Davidemaggio.it, invece, ci rende note le dieci coppie che parteciperanno alla trasmissione. Le registrazioni inizieranno a giorni. Il reality show toccherà quattro stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Pechino Express 2022: gli Atletici e Padre e figlio

Tra i concorrenti segnaliamo la partecipazione di Alex Schwarzer e Bruno Fabbri che comporranno la coppia degli Atletici. Alex (36 anni) è un marciatore che ci ha fatto sognare durante le Olimpiadi di Pechino 2008 vincendo una medaglia d’oro. Bruno, invece, è uno dei medici sportivi più accreditati in Italia. Nel reality troveremo anche Ciro e Giovambattista Ferrara che formeranno la coppia di Padre e Figlio. Ma Pechino Express vedrà anche la presenza di un noto youtuber.

Stiamo parlando di Barbascura X che farà coppia con Andrea Boscherini negli Scienziati.

Pechino Express 2022: presenti anche Rita Rusic e Cristiano di Luzio

Altro grande colpo per Pechino Express è la presenza di Rita Rusic. L’attrice sarà in coppia con il suo fidanzato, Cristiano Di Luzio. I due formeranno la coppia dei Fidanzatini. Presenti anche Anna Ciati e Giulia Paglianiti che formeranno la coppia delle TikToker. Entrambe molto giovani, sono parecchio popolari sui social. Confermata anche la partecipazione di Victoria Cabello e Paride Vitale formando la coppia dei Pazzeschi. Presenti anche Fru e Aurora Leone, facenti parte della famiglia dei The Jackal. I due formeranno la coppia degli Sciacalli. Si menziona anche la partecipazione di Nikita Pelison e Helena Prestes con la coppia Italia-Brasile. Colpaccio inoltre per Bugo che con Cristian Dondi saranno gli Indipendenti. E dulcis in fundo… Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni che saranno Mamma e figlia.