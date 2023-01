Victoria dei Maneskin sfida il freddo: la foto in lingerie

Victoria dei Maneskin sfida il freddo: la foto in lingerie

Victoria dei Maneskin sfida il freddo: la foto in lingerie

Victoria De Angelis dei Maneskin ha sedotto i fan dei social con alcuni scatti bollenti in biancheria semitrasparente.

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, è tornata a infiammare i social con uno scatto in lingerie che ha fatto il pieno di like.

Victoria De Angelis in lingerie

Victoria De Angelis ha abituato i fan dei social ai suoi scatti bollenti e quasi completamente senza veli e, nelle ultime ore, ha postato una serie di foto dove è ritratta con una sottoveste in pizzo semitrasparente e un vistoso colbacco. La bassista ha fatto il pieno di like tra i suoi follower, che l’hanno lodata per la sua bellezza e le sue curve da capogiro.

Di recente Victoria e gli altri componenti dei Maneskin sono finiti nella bufera proprio a causa dei loro scatti senza veli e che, secondo alcuni, servirebbero alla band solo per ottenere visibilità e non apporterebbero nulla di buono alla loro musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Contro la giovane band romana si è scagliata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che a tal proposito ha detto:

“ Le lingue, i capezzoli, gli uomini con l’eyeliner sbavato, le chitarre spaccate, le foto nudi, lo stile bondage, la pelle, lui in perizoma, i baci fluidi “, ha affermato, e ancora: “ tutto visto e rivisto, trito e ritrito… Tutto accompagnato però da interviste da chierichetti, interviste noiosissime della serie ‘Non beviamo, non ci droghiamo, fuck Putin’, cuoricini alla fidanzata e qua e là canzoni tragicamente zuccherose alla Coraline che sembrano la versione anni duemila di Brutta di Alessandro Canino.

Perché loro sono trasgressivi, ma devono piacere anche a mamma“. La band al momento ha preferito non replicare alle accuse sul suo conto e in tanti si chiedono se Damiano, Victoria e il resto della band decideranno di rompere il silenzio in merito alla questione.