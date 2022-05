Maneskin, Victoria De Angelis posa ancora nuda e infiamma i social

Victoria De Angelis ruba ancora una volta la scena su Instagram: la splendida bassista dei Maneskin posa solo con occhiali e ricoperta dai fiori

Le splendida musicista dei Maneskin sorpende ancora una volta i fan con un nuovo scatto mozzafiato. L’artista di origine danese questa volta si è mostrata senza veli nella natura, tra splendidi fiori rossi che hanno dato un tocco di sensualità ulteriore oltre a quella mostrata nella posa dalla belissima Victoria.

L’ultima provocazione

Non è la prima volta, anzi, sta diventando una sempre più piacevole abitudine vedere Victoria De Angelis mostrarsi come mamma l’ha fatta o quasi.

La bassista ha posato su Instagram totalmente nuda sullo sfondo di una parete piena di fiori colorati e nella didascalia ha scritto con la consueta ironia: “Ti porto i fiori”. Niente reggiseno e tantomeno slip, ma Victoria ha aggirato la censura con dei gerani collocati precisamente sulle parti intime e dei tulipani sui capezzoli.

Resta la bellezza senza misura.

Victoria aggira la censura sui social

Artista riconosciuta in tutto il mondo, provocatrice eccezionale sui social. Si potrebbe aggiornare in questo modo la carta d’identità della bassista dei Maneskin, che ancora una volta ha provocato i suoi milioni di fan, ma sapientemente, senza incorrere in alcuna cancellazione della posa. L’unico accessorio che Vicky ha mostrato, oltre ai deliziosi fiori, sono un paio di occhiali neri che completano lo scatto.

Vicky icona sexy e libera della musica

Da praticamente tutti Victoria è ormai riconosciuta come icona di sensualità, se non l’artista prima in questa speciale lista. La splendida componente dei Maneskin infatti non ha mai nascosto di sentirsi a proprio agio con il suo corpo nudo e ne sanno qualcosa tutti quelli che hanno deciso di seguirla su Instagram.

