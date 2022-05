A pochi giorni dalla conclusione dell’Eurovision 2022, la cantante Laura Pausini ha annunciato di essere risultata positiva al Covid.

A pochi giorni dalla conclusione dell’Eurovision 2022, la cantante Laura Pausini ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. Secondo quanto riferito dall’artista, il malore sopraggiunto durante la serata di sabato 14 maggio è da ricollegare all’infezione.

A pochi giorni dalla conclusione dell’Eurovision 2022, la cantante Laura Pausini ha annunciato di essere risultata positiva al Covid.

Secondo quanto riferito dall’artista, il malore sopraggiunto durante la serata di sabato 14 maggio è da ricollegare all’infezione.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 maggio, la cantante Laura Pausini, reduce dalla conduzione dell’Eurovision 2022 insieme a Mika e Alessandro Cattelan, ha rivelato di essere risultata positiva al Covid.

L’artista ha comunicato la notizia diramando un comunicato pubblicato tra le sue Instagram Stories che riporta quanto segue:

Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava… Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così.

Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare.

Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Musica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America… Spero presto… Vi amo tutti!