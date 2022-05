Al momento della proclamazione dei voti dei Paesi in gara, Laura Pausini è scomparsa dal palco dell'Eurovision 2022. Cosa è successo alla cantante?

Laura Pausini, al momento della proclamazione dei voti dei Paesi in gara all’Eurovision 2022, è scomparsa dal palco, lasciando soli Alessandro Cattelan e Mika. Sui social si è scatenata la curiosità e la stessa cantante ha spiegato cosa è accaduto.

Eurovision, Laura Pausini scompare dal palco: cosa è successo?

Laura Pausini, durante la finale dell’Eurovision 2022, al momento della proclamazione dei voti dei singoli Paesi in gara, non era presente al fianco di Alessandro Cattelan e Mika. Sui social si è immediatamente scatenata la curiosità e gli utenti hanno iniziato a fare mille domande e mille ipotesi. La cantante è poi ricomparsa improvvisamente solo dopo la metà della fase di voto. Secondo quanto emerso, la cantante ha avuto un improvviso calo di pressione che le ha impedito di essere presente sul palco in quel determinato momento.

Le parole di Laura Pausini

“Quanto amore mi avete dimostrato tutti da tutto il mondo” ha scritto Laura Pausini su Instagram, ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuta e dando anche una spiegazione sul motivo della sua assenza. La cantante ha voluto tranquillizzare tutti, spiegando che sta bene. “Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa” ha spiegato Laura Pausini, sottolineando di aver ceduto allo stress ma di essere felice di essere tornata sul palco per annunciare la vittoria dell’Ucraina.