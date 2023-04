Una terribile vicenda si è consumata a Vigevano, dove una discussione si è trasformata in un omicidio. Un uomo di 28 anni è stato ucciso.

Vigevano, ucciso un giovane: fermato un uomo

Un giovane di 28 anni è stato ucciso nel corso della notte a Vigevano. Il giovane è morto in seguito alle percosse subite a causa di quella che, secondo i primi riscontri degli agenti del commissariato di Vigevano, è stata una lite che si è consumata in ambito familiare. Sulla dinamica di quanto accaduto ci sono ancora pochissime informazioni. La tragedia si è consumata nella zona di via Piave, nelle vicinanze della chiesa della Madonna 7 Dolori, in una zona centrale della città.

Giovane ucciso a Vigevano: lite tra vittima e fratello della fidanzata

Il litigio sarebbe avvenuto tra la vittima e il fratello della sua fidanzata, che gli uomini del vice-questore Rossana Bozzi, dirigente del commissariato, avrebbero già sottoposto a fermo. Le cause del litigio sono ancora in fase di accertamenti. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi e ulteriori dettagli sull’omicidio e sul colpevole.