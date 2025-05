Villa Albrizzi Marini, la rinascita di un luogo “fuori luogo” a Treviso

Villa Albrizzi Marini a San Zenone degli Ezzelini (Treviso) non è una semplice dimora storica: è un indirizzo speciale, creativo e ricreativo – riassunto nell’acronimo VAM – dove convivono, condividendone l’identica filosofia: un ristorante vegano ricavato in un annesso rustico, uno spazio espositivo all’interno di un’antica chiesetta, palcoscenici per concerti all’aperto, un bike park nel verde, un bar, una guesthouse, una libreria con biblioteca e sale per meeting.

Fautore di tutto questo caleidoscopio di attività è il quarantaduenne Martiros Gevoryan che ha creduto nel volontariato e investito in innovazione. E così, tra cibo e musica, arte, sport e tempo libero a Villa Albrizzi Marini si sperimenta la genuinità dello stare insieme da protagonisti.

Oltrepassato il cancello di questa villa immersa nelle colline del trevigiano, si entra in contatto con una realtà vivace e poliedrica, dove una molteplicità di iniziative prendono vita. È un posto che conserva intatte le sue memorie e allo stesso tempo guarda con fiducia e lungimiranza al futuro, aprendosi a contaminazioni, cooperazioni e nuove forme espressive.

Un luogo fuori luogo, la magia della sinergia

Villa Albrizzi Marini, fino a 10 anni fa, era un posto abbandonato all’incuria dal lontano 1975. Le potenzialità di quei volumi e verde, però, erano innumerevoli. Per questo, dopo una breve parentesi dove i portici e il parco hanno avuto la funzione di location per matrimoni, nel 2015 l’allora trentatreenne Martiros Gevorgyan, di indole visionaria e coraggiosa, con soli 3 mila euro di buonauscita lavorativa in tasca, ha intrapreso la singolare avventura imprenditoriale, affiancato da alcuni collaboratori parimenti talentuosi e animati da spirito di iniziativa. Ha preso avvio così il progetto di rigenerazione urbana per riqualificare Villa Albrizzi, che ora conta, in partnership, anche alcune importanti aziende del territorio.

«VAM è un luogo aperto, accogliente e libero» – è riportato nel pieghevole illustrativo che racconta con testi e immagini il posto. Un luogo fuori luogo, da vivere in tanti modi diversi. Fra memoria e avanguardia. A Villa Albrizzi Marini si respira la magia della sinergia in spazi aperti abitati da menti libere. VAM è un giardino di potenzialità dove si coltivano idee; è un laboratorio di spunti creativi, un indirizzo dove trovare lo spazio indispensabile per esprimere i propri talenti. Per le aziende può costituire l’originale spazio incubatore di progetti, il luogo estemporaneo dove convocare riunioni, meeting, assemblee: un’esperienza insolita e rigenerante, fuori agenda e al di fuori delle solite sale riunioni. Per le famiglie rappresenta il posto ideale dove far giocare i bambini e condividere il piacere di un pic-nic tra l’erba. Per gli artisti è senza dubbio l’ospitale e stimolante fucina dove accendere la fiamma dell’ispirazione.