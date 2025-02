L’affluenza alle elezioni federali tedesche del 23 febbraio 2025 ha raggiunto l’82,5%, il livello più alto dal 1990, anno della riunificazione tra Germania Est e Ovest. Nel 2021, la partecipazione era stata del 76,4%. La Cdu-Csu, con Friedrich Merz, si afferma come primo partito, mentre l’AfD supera la soglia del 20% e diventa la seconda forza politica del Paese. La Spd, invece, subisce un crollo senza precedenti.

La Cdu-Csu di Friedrich Merz vince le elezioni in Germania con il 28,6%, secondo i dati ufficiali della Bundeswahlleiterin, la commissione federale elettorale tedesca.

L’AfD avanza al 20,8%, guadagnando 10,4 punti rispetto al 2021. L’Spd di Scholz crolla al 16,4% (-9,3 punti). Verdi all’11,6%, Linke all’8,8%. Restano fuori dal Parlamento la Bsw di Wagenknecht (4,97%) e i liberali dell’Fdp (4,3%).

Merz sottolinea l’urgenza di dare al paese un nuovo governo e assicura che l’esecutivo dovrà essere formato “entro Pasqua“.

“Dobbiamo riconquistare rapidamente la nostra capacità di agire per fare la cosa giusta a casa nostra, per essere di nuovo presenti in Europa e per far vedere al mondo che la Germania è di nuovo governata in modo affidabile”, ha aggiunto Merz.