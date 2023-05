Violente alluvioni e frane: almeno 135 decessi in Ruanda e Uganda

Non solo l’Italia e l’Emilia Romagna sotto scacco di tragedia immani ma anche altri continenti: violente alluvioni e frane con almeno 135 decessi in Ruanda e Uganda. I due paesi africani sono stati devastati dal maltempo severo in particolare a Kivu e le violente piogge cadute nei giorni scorsi hanno causato allagamenti e frane catastrofiche. I dati arrivano da Ruanda e Uganda: nella prima nazione sono morte 129 persone, nel secondo paese invece 6, per un totale di almeno 135 vittime.

Alluvioni, 135 decessi in Ruanda e Uganda

In queste ore, come si apprende dai media, i soccorritori sono al lavoro per salvare sopravvissuti. Molti di loro infatti sono rimasti intrappolati nelle case assediate dall’acqua. Il Ruanda è stato il paese più duramente colpito. In quel caso le vittime ci sono state in particolare nella provincia occidentale che confina con il lago Kivu. Le Piogge torrenziali stanno colpendo in questi giorni lo stato centro africano e specie nella giornata di martedì scorso la loro intensità è stata devastante.

Il precedente a fine 2022 nel Congo

Soltanto a fine dicembre del 2022 nella vicina Repubblica democratica del Congo un’alluvione molto simile aveva fatto 100 morti e migliaia di sfollati. In quel caso un intero ponte era collassato sotto una marea di fango.