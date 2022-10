Violento scontro tra auto e moto a Mariano Comense: grave un 19enne

Un grave incidente stradale si è consumato a Mariano Comense, in provincia di Como, nello scontro tra un'auto e una moto, un 19enne è rimasto ferito.

Mariano Comense, scontro tra auto e moto: 19enne in gravi condizioni

Un’auto ed una moto si sono scontrate in provincia di Como, l’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 1 ottobre 2022 e più precisamente intorno alle ore 19.30.

Il fatto si è consumato in via IV Novembre a Mariano Comenso e più precisamente in prossimità dell’incrocio con via Monviso.

L’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente

Gli operatori del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente a bordo di un’autoambulanza e di un’automedica, immediatamente hanno soccorso e stabilizzato il ragazzo di 19 anni che si trovava alla guida della moto.

Il giovane è stato poi trasferito d’urgenza all’Ospedale San Gerardo di Monza, dove è giunto in codice rosso. Al momento, non si hanno notizie in merito alle sue attuali condizioni di salute.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Cantù, quest’ultimi indagano su quanto accaduto e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, avvalendosi dei rilievi che sono stati effettuati sul posto.

Le indagini condotte dai Carabinieri serviranno dunque a chiarire qual è stata la dinamica dell’incidente e a verificare le eventuali responsabilità dei due conducenti.