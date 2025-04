Violenza domestica a Monte Roberto: arrestato un uomo armato di ascia

Un episodio di violenza che ha scosso la comunità

La notte tra venerdì e sabato scorsi, Monte Roberto, un comune in provincia di Ancona, è stato teatro di un grave episodio di violenza domestica. Un uomo di 50 anni, di origine macedone, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di aggredire la moglie sfondando la porta della camera da letto con un’ascia. La donna, spaventata, è riuscita a fuggire e a trovare rifugio presso i vicini, da dove ha potuto contattare le forze dell’ordine.

Una storia di violenze protratte nel tempo

La vittima ha raccontato di aver subito maltrattamenti fisici da parte del marito per oltre due anni. L’ultimo episodio, particolarmente violento, è avvenuto pochi giorni prima dell’arresto, quando l’uomo, in preda alla furia, l’ha inseguita in camera da letto brandendo un’ascia e distruggendo il suo cellulare. Durante l’aggressione, le avrebbe urlato minacce di morte, accusandola di un presunto tradimento con un collega di lavoro.

Intervento delle forze dell’ordine e arresto

Dopo essere riuscita a contattare i carabinieri, la donna ha fornito una denuncia dettagliata, rivelando che il marito l’aveva già aggredita in passato. A gennaio, infatti, un litigio in auto era sfociato in violenza, con l’uomo che aveva sfondato il parabrezza con l’ascia e successivamente l’aveva picchiata, causandole la frattura di un dito. La prognosi per le ferite riportate era stata di 30 giorni.

In seguito all’intervento dei carabinieri, l’uomo è stato arrestato e portato in caserma. La giudice per le indagini preliminari, Sonia Piermartini, ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per il 50enne, che dovrà indossare un braccialetto elettronico non appena disponibile. Inoltre, gli è stato imposto un divieto di comunicazione con la consorte, per garantire la sua sicurezza.

Un problema sociale da affrontare

Questo episodio di violenza domestica mette in luce una problematica sociale che continua a colpire molte famiglie in Italia. Le violenze, spesso silenziose e invisibili, possono protrarsi per anni, come nel caso della donna di Monte Roberto. È fondamentale che le vittime di abusi trovino il coraggio di denunciare e che le istituzioni offrano supporto e protezione adeguati.

La comunità di Monte Roberto, scossa da questo evento, si interroga su come prevenire simili episodi in futuro e su come supportare le vittime di violenza domestica. La speranza è che questo caso possa servire da monito e stimolare un dibattito più ampio sulla necessità di interventi efficaci contro la violenza di genere.