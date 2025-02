Violenza in autostrada: due poliziotti feriti in un'aggressione a Viverone

Un attacco violento alla stazione di servizio

Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità della stazione di servizio di Viverone sud, situata lungo la bretella autostradale Ivrea-Santhià. Due poliziotti sono stati aggrediti dal conducente di un veicolo, che ha utilizzato un martello come arma. L’aggressione è avvenuta in un contesto di intervento da parte delle forze dell’ordine, che stavano cercando di gestire una situazione potenzialmente pericolosa.

Le conseguenze dell’aggressione

Durante l’incidente, uno dei poliziotti è stato colpito in modo grave, mentre l’altro ha riportato ferite meno gravi. I tre feriti, compreso l’aggressore, sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. La gravità delle condizioni di uno degli agenti ha destato particolare preoccupazione, evidenziando la pericolosità dell’intervento e la crescente violenza contro le forze dell’ordine.

Chiusura della bretella autostradale

In seguito all’incidente, le autorità hanno deciso di chiudere la bretella autostradale dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli, per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. La situazione ha creato disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti per gli automobilisti in transito. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione e le motivazioni che hanno portato a un tale atto di violenza.