Violenza sessuale a Rimini, ragazza di 15 anni denuncia gruppo di coetanei

A Rimini una ragazza di soli 15 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di alcuni suoi coetanei la sera di domenica 6 giugno. Al momento la Squadra mobile della città romagnola sta verificando le affermazioni della minorenne, secondo cui la violenza si sarebbe consumata nella spiaggia libera adiacente al porto cittadino.

Rimini, ragazza 15enne denuncia violenza sessuale di gruppo

Sulla base delle indicazioni fatte dalla ragazza, quest’ultima si sarebbe recata sulla spiaggia assieme ad altre persone – tutte minorenni – dopo aver trascorso la serata in un locale del lungomare. La denuncia alle forze dell’ordine è stata fatta dopo che questi sono stati raggiunti direttamente dalla 15enne sulla via di fronte al lungomare. Alla presenza del padre, la ragazza avrebbe infatti raccontato agli agenti di aver subito atti sessuali contro la propria volontà.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, la ragazza sarebbe giunta dalla battigia fin davanti ai Bagni 7 e 8 del lungomare Tintori. La giovane si sarebbe quindi presentata al personale della polizia di Stato denunciando di aver subìto un tentativo di violenza sessuale. Al momento sono in corso le indagini per verificare il racconto della minorenne, comprensibilmente scossa per quello che è accaduto.

Proprio davanti ai bagni Tintori era avvenuta sempre nella stessa serata anche una rissa tra due gruppi di minorenni, che hanno iniziato dapprima ad alzare i toni per poi arrivare a picchiarsi tra di loro. Quelli che hanno avuto la peggio, sono in seguito scappati sulla battigia mentre sul posto intervenivano le forze dell’ordine.