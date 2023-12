Perché a Bella Mà è saltata l’ospitata di Vira Carbone? Secondo voci di corridoio, la donna ha avuto una lite con il conduttore Pierluigi Diaco e ha rifiutato di firmare la liberatoria.

Vira Carbone e Pierluigi Diaco: scoppia la lite a Bella Mà

Lo scorso 7 dicembre, Vera Carbone doveva essere ospite di Bella Mà insieme a Luana Ravegnini per parlare di salute. All’ultimo minuto, però, è saltato tutto. Nel salottino di Pierluigi Diaco si è presentata soltanto la conduttrice di Check Up. Stando a quanto sostiene Dagospia, Vera e Pierluigi hanno avuto una profonda lite durante la registrazione.

Perché Vira Carbone e Pierluigi Diaco hanno litigato?

Carbone e Diaco avevano registrato il blocco per Bella Mà, ma hanno avuto una profonda lite. A questo punto, Vera ha deciso di non firmare la liberatoria. Ma qual è il motivo della discussione? Secondo Dagospia, Pierluigi le avrebbe fatto strane richieste, come quella di cantare la canzone Un poco di zucchero di Mary Poppins.

Vira Carbone e Pierluigi Diaco: gli attriti dietro le quinte

Vera avrebbe accettato di cantare Un poco di zucchero, ma solo in playback. Pierluigi, a questo punto, si sarebbe arrabbiato tirando un ballo una vecchia discussione. “Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino“, avrebbe tuonato Diaco. La Carbone, dal canto suo, avrebbe replicato: “Mi rimproveri sempre, ma tu e io siamo amici”. Il conduttore non ha incassato in silenzio: “Difficile essere amici non sentendosi da cinque anni“. Poi, innervosito per le continue interruzioni di Vera nei riguardi della Ravegnini, Pierluigi avrebbe tuonato: “Non dev’essere per niente facile creare sintonia con te“. A questo punto, è esplosa la lite e la giornalista se n’è andata senza firmare la liberatoria.