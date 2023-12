Striscia, Tapiro d’Oro a Vira Carbone per la gaffe sui pomp**ni: “Cercavo...

Vira Carbone ha ricevuto il suo primo Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, dopo la gaffe sui pomp**i di cui si è resa protagonista in diretta televisiva a Buongiorno Benessere.

Tapiro d’oro a Vira Carbone per la gaffe sui pomp**i

Parlando di appendicite con un esperto durante la diretta di Buongiorno Benessere, la conduttrice ha detto: “Certo, allora… pompe, pomp**i… ehm, pompine e pompette non servono”.

Quando l’inviato del tg satirico le ha consegnato il Tapiro, Carbone si è prontamente giustificata, fornendo una spiegazione di quanto accaduto in trasmissione. “Stavo solo cercando una parola più delicata di clistere. Non ho una dialettica hot”, ha detto la donna a Staffelli che le ha consegnato il suo primo Tapiro d’oro.

Lo scambio di battute con Staffelli

“In una Rai un po’ monopolizzata dalla destra, il suo è l’unico programma rosso… cioè con bollino rosso”, ha sdrammatizzato Staffelli.

A questo punto, la conduttrice di Buongiorno Benessere ha risposto: “Diciamo che da 11 anni è l’unico programma di medicina con il sorriso. Abbiamo sorriso un po’ troppo. A me piace molto utilizzare vezzeggiativi. Ora questo Tapiro lo guarderò prima di andare in diretta il sabato mattina, e mi dirò di non usare più diminutivi”.