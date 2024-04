Virginia Mihajlovic incinta del secondo figlio: l’annuncio

Virginia Mihajlovic è incinta del secondo figlio. Dopo la nascita della piccola Violante nel 2021, la pargola dell’indimenticabile Sinisa allarga ancora la famiglia. Il sesso del bebè scoperto in diretta tv, nel salotto di Verissimo.

Ospite di Verissimo, Virginia Mihajlovic ha annunciato di essere incinta del secondo figlio. Dopo la nascita della piccola Violante, avvenuta nel 2021, lei e il marito Alessandro Vogliacco si preparano ad accogliere in famiglia un altro bebè. Maschietto o femminuccia? La scoperta del sesso è avvenuta in diretta tv.

Virginia, all’inizio dell’intervista a Silvia Toffanin, ha dichiarato:

“Aspetto il secondo bimbo. Il pancino si vede perché sto terminando il quarto mese, devo entrare nel quinto. Lo sapeva solo la mia famiglia. (…) La prima è stata più leggera, era il periodo in cui papà era uscito dal pericolo ed era tornato in forma. Eravamo tutti contenti. La seconda è arrivata in un momento diverso, ho scoperto di essere incinta a un anno dalla morte di papà. Ero contentissima, ma quando vivi un lutto come questo, non riesci a gioire al 100%, c’è sempre un po’ di tristezza. “.