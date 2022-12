Morte Mihajlovic, la figlia Virginia: "Il mio cuore è in frantumi"

Virginia Mihajlovic, figlia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic scomparso in questi giorni, ha scritto una commovente lettera indirizzata a suo padre.

Virginia Mihajlovic: la lettera al padre

Virginia Mihajlovic, la figlia del compianto Sinisa Mihajlovic che lo aveva reso nonno della sua prima nipotina, Violante, ha scritto via social una struggente lettera al padre, scomparso nei giorni scorsi dopo una dura battaglia contro la leucemia.

“In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso.

E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco”, ha scritto, e ancora: “Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic. Fa troppo, troppo male (…) Ti amo papà, per sempre, sempre, sempre, sempre. Te lo griderò ogni giorno, convinta che il mio grido arriverà fin lì. Non saremo mai distanti.

Ciao papà, mio grande ed Immenso amore. Promettimi che ti farai sentire, io ho ancora tanto bisogno di te”.

Virginia è una dei cinque figli che il celebre allenatore ha avuto insieme a sua moglie Arianna Rapaccioni. Anche lei come Virginia ha dedicato delle commoventi parole alla scomparsa del marito, che ha definito ingiusta e prematura.