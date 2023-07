Virginia Mihajlovic, alle nozze: "Alcuni ospiti non hanno fatto il regalo, è educazione"

Appena un mese Virginia Mihajlovic è convolata a nozze con Alessandro Vogliacco in Puglia e, in queste ore, lei stessa ha svelato un retroscena inaspettato sul suo giorno più bello.

Virginia Mihajlovic: lo sfogo con i fan

A un mese dalle sue nozze in Puglia con Alessandro Vogliacco, Virginia Mihajlovic ha confessato ai fan dei social alcuni dettagli sul matrimonio. L’influencer e figlia di Sinisa Mihajlovic ha risposto anche a chi le ha chiesto quali fossero le cose “più strane” avvenute il giorno delle sue nozze e ha aggiunto che alcuni degli ospiti non le avrebbero fatto il regalo. La figlia di Mihajlovic ha anche precisato che a lei non sarebbe importato nulla di ricevere il regalo ma che si tratterebbe di una questione di educazione. “Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo vale?”, ha scritto, e ancora: “E che sia chiaro, non è per il regalo in sé, ma l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche ad una cen aid compleanno senza un pensiero, figuratevi ad un matrimonio…. e sono anche molte… che figuraccia”.

Lei e Vogliacco, genitori della piccola Violante, sono convolati a nozze il 17 giugno nella cattedrale di Monopoli, in Puglia, e molti ospiti vip hanno preso parte all’evento.